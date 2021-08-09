В Сингапуре прививку от коронавируса сделали 70 процентов жителей. "Высокий уровень вакцинации является ключевым моментом для возобновления нормальной деятельности", - подчеркнули в министерстве здравоохранения республики.

С 10 августа власти начнут постепенно снимать коронавирусные ограничения. Полностью вакцинированные жители смогут посещать кафе, рестораны, тренажерные залы. А вот остальные должны соблюдать строгие меры безопасности для защиты себя и окружающих, отметили в местном минздраве.

Добавим, что с 12 июля в Сингапуре отменили часть ограничений, введенных в середине мая из-за распространения штамма "дельта". Эпидситуация в стране улучшилась на фоне массовой вакцинации населения.