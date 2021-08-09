В США зарплата в час для магазинов стала выше 15 долларов

Средняя зарплата в час у работников супермаркетов и ресторанов в США превысила 15 долларов, сообщило Федеральное бюро статистики США. 15 долларов - это знаковый рубеж. Минимальная зарплата в США с 2009 года остается 7,25 доллара в час (правда, за такие деньги работают в основном бесправные нелегальные мигранты и сельхозработники в южных штатах).

Созданное в 2012 году движение Fight for $15 (Борись за 15 долларов) смогло внушить работникам, что они достойны более высокой зарплаты. Экономика США вновь пошла в рост (в июне появилось 943 тысячи рабочих мест), и компаниям срочно потребовался персонал, который они уволили в пандемию. Поэтому многие большие сети, среди них Disney, Best Buy, Target, Costco и CVS, были вынуждены объявить о повышении почасовой ставки. Следом то же самое пришлось сделать и более мелким магазинам и ресторанам.

Но трудиться даже за 15 долларов в час находится немного желающих. "За время пандемии многие пересмотрели свои жизненные планы и хотят реализовать себя, а не заниматься рутиной", - поясняют социологи.

При этом законодательное повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час уже несколько лет обсуждается властями. Президент Джозеф Байден поддержал эту идею в феврале, однако она так и не была реализована. Причин для этого несколько. Во-первых, обязательное повышение зарплаты приведет к сокращению рабочих мест, не все работодатели смогут платить такие деньги. Соответственно вырастут цены, поскольку дополнительные расходы будут заложены в стоимость товаров и услуг.

В Евросоюзе во время пандемии средняя зарплата снизилась в среднем на 6,5 процента, говорится в докладе "Глобальный отчет по зарплатам 2020-2021", подготовленном Международной организацией труда (МОТ) ООН. Из-за этого, по данным Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), в нынешнем году 35 миллионов европейцев не смогут позволить себе поехать в отпуск.