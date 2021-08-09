Венецию накрыло летнее половодье

Жители и гости Венеции снова оказались по колено в воде. Осенние и зимние наводнения здесь вовсе не редкость, а вот когда такое происходит летом - это практически уникальное явление. Как отмечают местные СМИ, летнее половодье наблюдалось в городе всего пять раз в истории.

По данным Il Giornale, вода поднялась на 105 сантиметров, что является новым историческим рекордом для августа. Уже в субботу на площади Сан-Марко было 20 сантиметров воды, подтопленными оказались 5% города. В воскресенье вода лишь прибывала.

Однако этого недостаточно, чтобы власти привели в действие систему MOSE ("Моисей"). Для того, чтобы 78 установленных в бухтах переборок начали защищать город, уровень воды должен подняться на 130 сантиметров. После окончания испытаний системы, которые сейчас проводятся, этот рубеж опустится до 110 сантиметров.

Напомним, строительство системы дамб MOSE ведется с 2003 года и все еще не закончено. Его стоимость уже обошлась городу почти в шесть миллиардов евро. Работы были ускорены после катастрофического наводнения в ноябре 2019 года. Тогда уровень воды поднялся на рекордные 190 сантиметров, затопило значительную часть пешеходных улиц. Туристы и жители города были вынуждены ходить по настилам или по колено в воде.

Venice's St. Mark's Square was flooded twice over the weekend during high water levels known as ‘acqua alta’ which is unusual and out of season in August https://t.co/GrPGGU9GFT pic.twitter.com/hoCGFF3xDm — Reuters (@Reuters) August 9, 2021