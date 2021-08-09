Видеотрансляция: Возвращение олимпийской сборной в Москву

Страна встречает своих героев. В понедельник, 9 августа, последний рейс с российским спортсменами, которые принимали участие в Олимпийских играх, прибыл из Токио в Москву.

Из Токио вернулись мужская сборная по волейболу, женская команда по гандболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены.

Напомним, XXXII Олимпийские игры проходили с 23 июля по 8 августа. На Олимпиаде в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.