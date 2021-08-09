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09.08.2021 21:20
Рубрика: Власть

Владимир Путин предложил меры против пиратства

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
Президент РФ Владимир Путин предложил создать специальную структуру в рамках ООН, которая занималась бы вопросами борьбы с морской преступностью в разных регионах. Об этом он заявил на дебатах в Совбезе ООН по теме "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества". Путин принял в них участие по видеосвязи из Ново-Огарево. Мероприятие состоялось по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Современные вызовы и угрозы в сфере обеспечения безопасности на море Владимир Путин назвал значимой и чувствительной темой. "Моря и океаны всегда соединяли людей и цивилизации", - сказал он, добавив, что, к сожалению, и угроз на морских путях также немало. Поэтому так важно рассмотреть практические вопросы, связанные с борьбой против "пиратства XXI века". Речь о более эффективном противодействии транснациональной преступности.

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Нельзя допустить использование морей и океанов в криминальных целях, считает Путин. Чтобы добиться здесь реальных успехов, надо объединить усилия как всех заинтересованных государств, так и международных организаций, региональных структур при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности, заявил президент и еще раз подчеркнул, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых норм и принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН. Это уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела и разрешение споров посредством диалога.

Нельзя допустить использование морей и океанов в криминальных целях

Россия активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов. И стремится содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике - в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников, заметил президент. "Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам", - констатировал Путин. "Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств", - подчеркнул он.

Россия готова делиться опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах. Было бы полезно на регулярной основе обмениваться наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море. "В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах", - предложил Путин. Эта структура опиралась бы на поддержку государств ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес.

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