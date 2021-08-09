Власти Греции продлили запрет на посещение лесов из-за пожаров

В Греции до 13 августа продлен запрет на посещение лесов по всей стране из-за пожароопасной обстановки. Об этом накануне вечером объявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

По его словам, запрещено заходить в леса, национальные парки, природные территории и рощи. Также запрещены любые действия или работы, которые могут спровоцировать пожар, пишет ТАСС. Штраф за вход в лес составляет одну тысячу евро, а за пожароопасные работы - 10 тысяч евро.

Запрет был введен с 6 августа в связи с чрезвычайно сложной пожарной ситуацией. Хардалиас рассказал, что оперативные силы пожарных были значительно усилены. Им помогают специалисты из Украины, Румынии. Ожидается прибытие пожарных и техники из Сербии и Чехии. Также помощь оказывают волонтеры, муниципальные власти и органы местного самоуправления.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара, столбики термометров поднимаются местами до 47 градусов. Такая погода спровоцировала возникновение десятков лесных пожаров. В ряде мест, как предполагают, причинами возгорания были поджоги.