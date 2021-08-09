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Рубрика: В мире

Власти Уханя за 5 дней протестировали на COVID-19 более 11,2 млн жителей

Фото: STR / AFP Фото: STR / AFP
Фото: STR / AFP

Власти китайского города Ухань, где в конце 2019 года началась эпидемия COVID-19, в воскресенье завершили тестирование на коронавирус почти всего населения. Проверены свыше 11,28 миллиона местных жителей.

Фото: ROMAN PILIPEY/EPA
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По словам заместителя секретаря правительства Уханя Ли Тао, исключением стали лишь дети до шести лет и студенты, которые уехали на летние каникулы, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Синьхуа.

Администрация Уханя 3 августа объявила о решении провести тестирование всех жителей после того, как было выявлено несколько новых случаев заражения. Таким образом, на тестирование ушло пять дней, было задействовано 28 тысяч медработников.

К субботе в Ухане выявили 37 случаев передачи COVID-19 от человека к человеку, а также 41 бессимптомного носителя инфекции. По данным медиков, 9 случаев были зафиксированы при массовом тестировании в закрытых жилых комплексах, а остальные - у находящихся на карантине людей, контактировавших с заболевшими.

Академик Китайской академии наук Чэнь Сяопин оценил результаты тестирование в Ухане, отметив, что вспышка COVID-19 в городе не вызвала широкого распространения коронавируса.

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