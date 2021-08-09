Военные России, Таджикистана и Узбекистана проводят совместное учение

На полигоне в Хатлонской области Таджикистана развернулась активная фаза учения, которое местная армия проводит при поддержке подразделений из России и Узбекистана. В граничащем с Афганистаном районе военные трех стран отрабатывают совместные действия в случае прорыва в Таджикистан боевиков из соседнего государства.

Учитывая ситуацию в Афганистане, где, по некоторым данным, отряды запрещенного в РФ "Талибана" вчера захватили крупнейший город Кундуз на северо-востоке страны и столицы еще в трех провинциях Афганистана, сценарий маневров выглядит вполне реалистичным. Поэтому к уничтожению бандгрупп генералы привлекли немалые силы, в том числе боевую авиацию Центрального военного округа России.

"В практических действиях участвуют звено штурмовиков Су-25, ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций", - сообщили в понедельник в пресс-службе ЦВО.

Задачи у летчиков непростые, но понятные. Им необходимо обнаружить с воздуха замаскированные базы условного противника и нанести ракетно-бомбовые удары по мишеням, имитирующим скопление вражеской живой силы и техники. Кроме того, экипажи транспортно-десантных вертолетов высадят на полигон десант и отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов боевиков. Костяк совместной сухопутной группировки на этом учении - подразделения нашей 201-й военной базы в Таджикистане. Эта база не только крупнейший армейский объект за пределами России, но, сколь парадоксально это ни звучит, наиболее серьезная военная сила в регионе.

По данным из открытых источников, там служат более 7 тысяч офицеров и солдат-контрактников. Они стоят двумя гарнизонами - в Душанбе и Бохтаре - и на ротационной основе в составе ротных тактических групп прикрывают местных пограничников на самом опасном - афганском направлении.

База хорошо вооружена. В ее арсеналах имеются новые танки Т-72Б1, бронетранспортеры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-300ПС, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика". В штате есть дивизион реактивных систем большой мощности "Ураган" калибра 220 мм. Весной 2019 года там сформировали батальон беспилотников "Орлан-10", "Элерон-3" и "Тахион". А буквально на днях мотострелковые подразделения базы получили 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Ранее входящую с состав базы авиагруппу оснастили современными транспортно-боевыми вертолетами Ми-8МТВ5-1. Что же касается действующих на этом учении штурмовиков Су-25, то их выделило командование российской авиабазы Кант в Киргизии.

Между тем

Вчера ТАСС со ссылкой на телеканал "Толо ньюс" сообщил, что ВВС США, возможно, бомбардировщики B-52, нанесли авиаудары в афганской провинции Гильменд.

В результате в административном центре - городе Лашкаргах - были разрушены школа и государственная больница. Сообщается также, что в районах города, по которым наносились эти удары, скрывались боевики запрещенного в РФ радикального движения "Талибан".

По данным властей, за последние двое суток в Лашкаргахе погибли, по меньшей мере, 20 мирных граждан. По словам жителей города, большинство из погибших там стали жертвами ракетных обстрелов и авиаударов.