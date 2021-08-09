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09.08.2021 13:00
Рубрика: Власть

Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ

Текст: Дмитрий Гончарук

Совет Государственной Думы направит обращение на имя спикера парламента Киргизии в связи с нападением на говорившую по-русски девушку-продавца. Об этом сообщил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Ранее в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке.

"На состоявшемся сегодня заседании Совета Государственной Думы принято решение подготовить обращение на имя председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Дал соответствующее поручение профильному комитету", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что это не первый случай. По его мнению, это недопустимо, "учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны".

"Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе - в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей", - добавил Вячеслав Володин.

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