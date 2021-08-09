Володин: Совет Думы рассмотрел более 120 законопроектов

Совет Государственной Думы рассмотрел законопроекты об исполнении федерального бюджета за 2020 год, об инвестициях бизнеса в городской транспорт и о требованиях к зоомагазинам по продаже животных. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы рассмотрели 64 законопроекта, большая часть которых внесена уже после завершения весенней сессии. 37,5 % из них - социально-значимые. 48 законопроектов - совместного ведения и требуют предварительного обсуждения в регионах в течение месяца. Поэтому важно направить их в рассылку сейчас, чтобы депутаты могли приступить к их рассмотрению сразу после выборов", - рассказал Володин журналистам, комментируя итоги дополнительного заседания Совета Госдумы в понедельник.

В целом за последнее время Совет Думы рассмотрел более 120 законодательных инициатив. Все они направлены в регионы, в правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты для подготовки отзывов и предложений. "Среди важнейших - внесенный правительством проект закона "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год". Необходимо до принятия бюджета на следующие три года проанализировать финансово-экономические итоги за прошлый год, посмотреть, насколько эффективными были бюджетные расходы, своевременно ли приходили деньги в регионы", - отметил спикер Госдумы.

По данным Счетной палаты, в 2020 году наибольший объем межбюджетных трансфертов был перечислен в IV квартале - 36% от общей суммы. Из них почти половина - 15,1% - пришлись на декабрь. "Это значит, что регионы были лишены возможности - из-за сроков - полностью освоить эти средства. Неиспользованные деньги должны возвращаться в бюджет, то есть не будут потрачены на строительство школ и детских садов, поликлиник и больниц, дорожной инфраструктуры", - пояснил парламентарий.

Еще одна важная законодательная инициатива связана с износом общественного транспорта в регионах. Володин напомнил, что депутаты неоднократно обращали внимание кабмина на проблему. "Правительство отреагировало. И внесло в Госдуму законопроект, который упрощает инвестирование в городскую транспортную инфраструктуру, расширяет полномочия регионов в сфере развития городского транспорта", - добавил он.

Госдума приняла к рассмотрению и правительственный законопроект об объединении Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в рамках новой публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Документ предполагает, что новый фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории. "Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства", - подчеркнул председатель ГД.

Кроме того, совет палаты рассмотрел законопроект, который смягчит условия получения господдержки для малых и средних предпринимателей. "Сейчас малому и среднему бизнесу на три года могут отказать в господдержке, если нарушены условия ее предоставления, - сказал Вячеслав Володин. - Компании лишаются права пользоваться господдержкой даже в том случае, если допустили какие-то незначительные нарушения - технические ошибки в документации, задолженность по аренде госимущества, не вовремя сданная отчетность".

Предлагается сохранить трехлетний мораторий, если предприниматель предоставил недостоверные сведения или не по назначению потратил предоставленные средства, а для всех остальных случаев сократить этот срок до одного года. При этом ограничения на господдержку не коснутся тех, кто устранил нарушения в установленный срок.

Володин также обратил внимание на законопроект, которым предлагается установить требования к местам, где осуществляется продажа животных.

"Ранее мы приняли закон об ответственном обращении с животными, который установил требования к владельцам животных по их содержанию, использованию в культурно-зрелищных целях, - напомнил спикер Госдумы. - Теперь депутаты предлагают установить требования к местам продажи, где зачастую животные содержатся в плохих условиях, без надлежащего ухода".

По мнению Володина, это правильный и гуманный подход, заслуживающий внимательного рассмотрения. "Этот законопроект мы также направили для подготовки отзывов и предложений в профильные комитеты и фракции Госдумы, президенту, правительству, в Общественную палату, Совет Федерации и в регионы", - заключил он.