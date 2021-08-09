Врач назвал ошибку в лечении COVID дома, которая доводит до реанимации

Врач-хирург, специалист по организации здравоохранения Кирилл Ювченко рассказал об опасности иммуномодуляторов при лечении ковида. По его словам, не стоит "самостоятельно ставить себе диагноз и стимулировать иммунитет", скупая все в аптеках. Есть вероятность, что вы только усугубите состояние организма, спровоцировав опасный для жизни "побочный эффект".

Чрезмерное усердие в лечении ковида может спровоцировать тот самый опасный цитокиновый шторм.

"Речь о чрезвычайно сильной иммунной реакции, при которой организм борется не на жизнь, а на смерть", - предупредил врач в беседе с "Доктором Питером".

По словам специалиста, важно во всем соблюдать умеренность, не доводя организм до ослабления. Так, физические нагрузки полезны для иммунитета, но опять же в умеренном количестве. Иначе лейкоциты мигрируют в зону стресса и организм становится более уязвимым к инфекциям.