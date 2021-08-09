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09.08.2021 12:15
Рубрика: Культура

Вышел новый документальный фильм о социализации сирот в России

Текст: Сусанна Альперина
Новый документальный фильм "Сиротские души" рассказывает о проблеме социализации сирот в России после их выхода из детского дома. Одна из основных линий в картине - как сирот лишают квартир.

На сегодняшний день в России насчитывается чуть более 400 тысяч детей до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. До совершеннолетнего возраста сироты живут на полном обеспечении государства. После достижения совершеннолетия, они получают сертификат на собственное жилье и льготы на высшее образование.

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Почему, выйдя из детского дома, ребята так и не находят себе места во взрослой жизни? Почему они становятся столь уязвимыми? Кто лишает их квартир? И кто на самом деле отнимает их право на нормальную жизнь?

Авторы документального фильма отправились в Самарскую область к выпускникам детдомов, чтобы попытаться разобраться в этих проблемах. Герои фильма - 30-летние выпускники детских домов. Кто-то так и не смог социализироваться и живет на улице, кто-то лишился жилья, связавшись по совету мэрии с черными риелторами, кто-то стал алкоголиком или наркоманом, некоторые девушки предпочли получение "легких денег", еще находясь в детском доме. И из этой социальной ямы удается выбраться немногим.

Смотреть фильм можно на YouТube канале Life Doc.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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