За сутки в России подтверждено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 22 160 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2150

2 Санкт-Петербург 1895

3 Московская область 1487

4 Нижегородская область 539

5 Свердловская область 522

6 Пермский край 478

7 Ростовская область 478

8 Воронежская область 471

9 Самарская область 465

10 Красноярский край 461

11 Иркутская область 394

12 Республика Крым 391

13 Омская область 388

14 Челябинская область 360

15 Оренбургская область 355

16 Ставропольский край 336

17 Волгоградская область 327

18 Хабаровский край 316

19 Астраханская область 290

20 Тюменская область 283

21 Республика Коми 277

22 Республика Башкортостан 275

23 Алтайский край 273

24 Ульяновская область 272

25 Забайкальский край 261

26 Краснодарский край 260

27 Саратовская область 255

28 Приморский край 252

29 Тверская область 241

30 Пензенская область 241

31 Липецкая область 238

32 Мурманская область 234

33 Ленинградская область 234

34 Брянская область 232

35 Вологодская область 226

36 Архангельская область 218

37 Севастополь 215

38 Удмуртская Республика 205

39 Владимирская область 199

40 Республика Дагестан 199

41 Ярославская область 198

42 Новосибирская область 196

43 Кемеровская область 192

44 Курская область 189

45 Калининградская область 183

46 Республика Карелия 175

47 Ханты-Мансийский автономный округ 172

48 Республика Хакасия 171

49 Белгородская область 150

50 Республика Бурятия 145

51 Амурская область 143

52 Чеченская Республика 140

53 Костромская область 137

54 Республика Саха (Якутия) 136

55 Ямало-Ненецкий автономный округ 131

56 Тульская область 130

57 Курганская область 129

58 Калужская область 126

59 Кировская область 126

60 Республика Тыва 125

61 Новгородская область 125

62 Рязанская область 123

63 Ивановская область 121

64 Смоленская область 119

65 Томская область 118

66 Республика Калмыкия 112

67 Псковская область 109

68 Сахалинская область 104

69 Орловская область 96

70 Тамбовская область 92

71 Кабардино-Балкарская Республика 87

72 Республика Чувашия 75

73 Республика Мордовия 70

74 Республика Северная Осетия-Алания 67

75 Республика Марий Эл 61

76 Республика Адыгея 59

77 Карачаево-Черкесская Республика 56

78 Камчатский край 54

79 Республика Ингушетия 53

80 Республика Татарстан 50

81 Еврейская автономная область 39

82 Республика Алтай 32

83 Магаданская область 28

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 469 910 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,14%

2. Республика Алтай 0,16%

3. Республика Татарстан 0,21% За последние сутки подтверждено 769 смертей Москва 59

Санкт-Петербург 40

Пермский край 38

Иркутская область 33

Краснодарский край 32

Московская область 27

Красноярский край 25

Нижегородская область 24

Пензенская область 20

Тюменская область 20

Свердловская область 18

Алтайский край 18

Саратовская область 17

Ульяновская область 17

Челябинская область 17

Волгоградская область 16

Воронежская область 15

Ленинградская область 15

Самарская область 14

Владимирская область 12

Республика Крым 12

Омская область 12

Астраханская область 10

Республика Чувашия 10

Новосибирская область 10

Липецкая область 9

Ростовская область 9

Республика Дагестан 9

Ставропольский край 9

Удмуртская Республика 9

Брянская область 8

Рязанская область 8

Вологодская область 8

Республика Башкортостан 8

Оренбургская область 8

Забайкальский край 8

Тульская область 7

Мурманская область 7

Новгородская область 7

Курская область 6

Севастополь 6

Республика Марий Эл 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Республика Хакасия 6

Белгородская область 5

Смоленская область 5

Ярославская область 5

Республика Коми 5

Псковская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Северная Осетия - Алания 5

Кемеровская область 5

Орловская область 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Саха (Якутия) 4

Ивановская область 3

Калужская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Республика Адыгея 3

Республика Ингушетия 3

Республика Мордовия 3

Приморский край 3

Хабаровский край 3

Тверская область 2

Республика Калмыкия 2

Кировская область 2

Томская область 2

Республика Бурятия 2

Магаданская область 2

Еврейская автономная область 2

Чеченская Республика 1 За весь период по России умерло 165 650 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 474 человека Москва 2618

Московская область 1421

Санкт-Петербург 804

Красноярский край 505

Нижегородская область 419

Свердловская область 419

Ростовская область 371

Хабаровский край 320

Воронежская область 286

Челябинская область 279

Оренбургская область 277

Тверская область 256

Волгоградская область 239

Саратовская область 234

Пермский край 200

Забайкальский край 197

Самарская область 196

Кемеровская область 194

Республика Карелия 182

Омская область 182

Ульяновская область 181

Курская область 177

Вологодская область 173

Тюменская область 172

Калининградская область 163

Приморский край 159

Брянская область 153

Владимирская область 153

Республика Дагестан 148

Смоленская область 144

Алтайский край 144

Архангельская область 139

Ставропольский край 138

Ямало-Ненецкий автономный округ 127

Удмуртская Республика 112

Ярославская область 100

Севастополь 93

Пензенская область 93

Иркутская область 93

Калужская область 91

Республика Коми 89

Астраханская область 89

Новгородская область 88

Ханты-Мансийский автономный округ 88

Кабардино-Балкарская Республика 87

Ивановская область 84

Республика Калмыкия 84

Сахалинская область 82

Рязанская область 79

Ленинградская область 78

Курганская область 72

Республика Крым 66

Орловская область 65

Чеченская Республика 65

Тульская область 63

Республика Чувашия 63

Кировская область 62

Краснодарский край 60

Липецкая область 59

Псковская область 55

Республика Марий Эл 46

Республика Мордовия 45

Амурская область 44

Тамбовская область 41

Республика Башкортостан 41

Республика Тыва 39

Новосибирская область 39

Томская область 39

Мурманская область 35

Республика Ингушетия 32

Республика Северная Осетия - Алания 29

Республика Алтай 29

Белгородская область 25

Костромская область 23

Карачаево-Черкесская Республика 21

Республика Бурятия 21

Камчатский край 20

Республика Адыгея 17

Магаданская область 15

Еврейская автономная область 14

Чукотский автономный округ 11

Республика Саха (Якутия) 10

Республика Татарстан 5

Республика Хакасия 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 769 981. Гинцбург заявил, что коронавирус станет полностью управляемым