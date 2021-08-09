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09.08.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 22 160 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2150
  • 2 Санкт-Петербург 1895
  • 3 Московская область 1487
  • 4 Нижегородская область 539
  • 5 Свердловская область 522
  • 6 Пермский край 478
  • 7 Ростовская область 478
  • 8 Воронежская область 471
  • 9 Самарская область 465
  • 10 Красноярский край 461
  • 11 Иркутская область 394
  • 12 Республика Крым 391
  • 13 Омская область 388
  • 14 Челябинская область 360
  • 15 Оренбургская область 355
  • 16 Ставропольский край 336
  • 17 Волгоградская область 327
  • 18 Хабаровский край 316
  • 19 Астраханская область 290
  • 20 Тюменская область 283
  • 21 Республика Коми 277
  • 22 Республика Башкортостан 275
  • 23 Алтайский край 273
  • 24 Ульяновская область 272
  • 25 Забайкальский край 261
  • 26 Краснодарский край 260
  • 27 Саратовская область 255
  • 28 Приморский край 252
  • 29 Тверская область 241
  • 30 Пензенская область 241
  • 31 Липецкая область 238
  • 32 Мурманская область 234
  • 33 Ленинградская область 234
  • 34 Брянская область 232
  • 35 Вологодская область 226
  • 36 Архангельская область 218
  • 37 Севастополь 215
  • 38 Удмуртская Республика 205
  • 39 Владимирская область 199
  • 40 Республика Дагестан 199
  • 41 Ярославская область 198
  • 42 Новосибирская область 196
  • 43 Кемеровская область 192
  • 44 Курская область 189
  • 45 Калининградская область 183
  • 46 Республика Карелия 175
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 172
  • 48 Республика Хакасия 171
  • 49 Белгородская область 150
  • 50 Республика Бурятия 145
  • 51 Амурская область 143
  • 52 Чеченская Республика 140
  • 53 Костромская область 137
  • 54 Республика Саха (Якутия) 136
  • 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
  • 56 Тульская область 130
  • 57 Курганская область 129
  • 58 Калужская область 126
  • 59 Кировская область 126
  • 60 Республика Тыва 125
  • 61 Новгородская область 125
  • 62 Рязанская область 123
  • 63 Ивановская область 121
  • 64 Смоленская область 119
  • 65 Томская область 118
  • 66 Республика Калмыкия 112
  • 67 Псковская область 109
  • 68 Сахалинская область 104
  • 69 Орловская область 96
  • 70 Тамбовская область 92
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 72 Республика Чувашия 75
  • 73 Республика Мордовия 70
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 67
  • 75 Республика Марий Эл 61
  • 76 Республика Адыгея 59
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 56
  • 78 Камчатский край 54
  • 79 Республика Ингушетия 53
  • 80 Республика Татарстан 50
  • 81 Еврейская автономная область 39
  • 82 Республика Алтай 32
  • 83 Магаданская область 28
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 11

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 469 910 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,14%
  • 2. Республика Алтай 0,16%
  • 3. Республика Татарстан 0,21%
За последние сутки подтверждено 769 смертей
  • Москва 59
  • Санкт-Петербург 40
  • Пермский край 38
  • Иркутская область 33
  • Краснодарский край 32
  • Московская область 27
  • Красноярский край 25
  • Нижегородская область 24
  • Пензенская область 20
  • Тюменская область 20
  • Свердловская область 18
  • Алтайский край 18
  • Саратовская область 17
  • Ульяновская область 17
  • Челябинская область 17
  • Волгоградская область 16
  • Воронежская область 15
  • Ленинградская область 15
  • Самарская область 14
  • Владимирская область 12
  • Республика Крым 12
  • Омская область 12
  • Астраханская область 10
  • Республика Чувашия 10
  • Новосибирская область 10
  • Липецкая область 9
  • Ростовская область 9
  • Республика Дагестан 9
  • Ставропольский край 9
  • Удмуртская Республика 9
  • Брянская область 8
  • Рязанская область 8
  • Вологодская область 8
  • Республика Башкортостан 8
  • Оренбургская область 8
  • Забайкальский край 8
  • Тульская область 7
  • Мурманская область 7
  • Новгородская область 7
  • Курская область 6
  • Севастополь 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Республика Хакасия 6
  • Белгородская область 5
  • Смоленская область 5
  • Ярославская область 5
  • Республика Коми 5
  • Псковская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Кемеровская область 5
  • Орловская область 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Республика Мордовия 3
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Тверская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кировская область 2
  • Томская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Магаданская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Чеченская Республика 1

За весь период по России умерло 165 650 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 474 человека
  • Москва 2618
  • Московская область 1421
  • Санкт-Петербург 804
  • Красноярский край 505
  • Нижегородская область 419
  • Свердловская область 419
  • Ростовская область 371
  • Хабаровский край 320
  • Воронежская область 286
  • Челябинская область 279
  • Оренбургская область 277
  • Тверская область 256
  • Волгоградская область 239
  • Саратовская область 234
  • Пермский край 200
  • Забайкальский край 197
  • Самарская область 196
  • Кемеровская область 194
  • Республика Карелия 182
  • Омская область 182
  • Ульяновская область 181
  • Курская область 177
  • Вологодская область 173
  • Тюменская область 172
  • Калининградская область 163
  • Приморский край 159
  • Брянская область 153
  • Владимирская область 153
  • Республика Дагестан 148
  • Смоленская область 144
  • Алтайский край 144
  • Архангельская область 139
  • Ставропольский край 138
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 127
  • Удмуртская Республика 112
  • Ярославская область 100
  • Севастополь 93
  • Пензенская область 93
  • Иркутская область 93
  • Калужская область 91
  • Республика Коми 89
  • Астраханская область 89
  • Новгородская область 88
  • Ханты-Мансийский автономный округ 88
  • Кабардино-Балкарская Республика 87
  • Ивановская область 84
  • Республика Калмыкия 84
  • Сахалинская область 82
  • Рязанская область 79
  • Ленинградская область 78
  • Курганская область 72
  • Республика Крым 66
  • Орловская область 65
  • Чеченская Республика 65
  • Тульская область 63
  • Республика Чувашия 63
  • Кировская область 62
  • Краснодарский край 60
  • Липецкая область 59
  • Псковская область 55
  • Республика Марий Эл 46
  • Республика Мордовия 45
  • Амурская область 44
  • Тамбовская область 41
  • Республика Башкортостан 41
  • Республика Тыва 39
  • Новосибирская область 39
  • Томская область 39
  • Мурманская область 35
  • Республика Ингушетия 32
  • Республика Северная Осетия - Алания 29
  • Республика Алтай 29
  • Белгородская область 25
  • Костромская область 23
  • Карачаево-Черкесская Республика 21
  • Республика Бурятия 21
  • Камчатский край 20
  • Республика Адыгея 17
  • Магаданская область 15
  • Еврейская автономная область 14
  • Чукотский автономный округ 11
  • Республика Саха (Якутия) 10
  • Республика Татарстан 5
  • Республика Хакасия 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 769 981.

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