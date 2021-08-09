За сутки в России подтверждено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 22 160 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2150
- 2 Санкт-Петербург 1895
- 3 Московская область 1487
- 4 Нижегородская область 539
- 5 Свердловская область 522
- 6 Пермский край 478
- 7 Ростовская область 478
- 8 Воронежская область 471
- 9 Самарская область 465
- 10 Красноярский край 461
- 11 Иркутская область 394
- 12 Республика Крым 391
- 13 Омская область 388
- 14 Челябинская область 360
- 15 Оренбургская область 355
- 16 Ставропольский край 336
- 17 Волгоградская область 327
- 18 Хабаровский край 316
- 19 Астраханская область 290
- 20 Тюменская область 283
- 21 Республика Коми 277
- 22 Республика Башкортостан 275
- 23 Алтайский край 273
- 24 Ульяновская область 272
- 25 Забайкальский край 261
- 26 Краснодарский край 260
- 27 Саратовская область 255
- 28 Приморский край 252
- 29 Тверская область 241
- 30 Пензенская область 241
- 31 Липецкая область 238
- 32 Мурманская область 234
- 33 Ленинградская область 234
- 34 Брянская область 232
- 35 Вологодская область 226
- 36 Архангельская область 218
- 37 Севастополь 215
- 38 Удмуртская Республика 205
- 39 Владимирская область 199
- 40 Республика Дагестан 199
- 41 Ярославская область 198
- 42 Новосибирская область 196
- 43 Кемеровская область 192
- 44 Курская область 189
- 45 Калининградская область 183
- 46 Республика Карелия 175
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 172
- 48 Республика Хакасия 171
- 49 Белгородская область 150
- 50 Республика Бурятия 145
- 51 Амурская область 143
- 52 Чеченская Республика 140
- 53 Костромская область 137
- 54 Республика Саха (Якутия) 136
- 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
- 56 Тульская область 130
- 57 Курганская область 129
- 58 Калужская область 126
- 59 Кировская область 126
- 60 Республика Тыва 125
- 61 Новгородская область 125
- 62 Рязанская область 123
- 63 Ивановская область 121
- 64 Смоленская область 119
- 65 Томская область 118
- 66 Республика Калмыкия 112
- 67 Псковская область 109
- 68 Сахалинская область 104
- 69 Орловская область 96
- 70 Тамбовская область 92
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 72 Республика Чувашия 75
- 73 Республика Мордовия 70
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 67
- 75 Республика Марий Эл 61
- 76 Республика Адыгея 59
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 56
- 78 Камчатский край 54
- 79 Республика Ингушетия 53
- 80 Республика Татарстан 50
- 81 Еврейская автономная область 39
- 82 Республика Алтай 32
- 83 Магаданская область 28
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 11
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 469 910 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,14%
- 2. Республика Алтай 0,16%
- 3. Республика Татарстан 0,21%
За последние сутки подтверждено 769 смертей
- Москва 59
- Санкт-Петербург 40
- Пермский край 38
- Иркутская область 33
- Краснодарский край 32
- Московская область 27
- Красноярский край 25
- Нижегородская область 24
- Пензенская область 20
- Тюменская область 20
- Свердловская область 18
- Алтайский край 18
- Саратовская область 17
- Ульяновская область 17
- Челябинская область 17
- Волгоградская область 16
- Воронежская область 15
- Ленинградская область 15
- Самарская область 14
- Владимирская область 12
- Республика Крым 12
- Омская область 12
- Астраханская область 10
- Республика Чувашия 10
- Новосибирская область 10
- Липецкая область 9
- Ростовская область 9
- Республика Дагестан 9
- Ставропольский край 9
- Удмуртская Республика 9
- Брянская область 8
- Рязанская область 8
- Вологодская область 8
- Республика Башкортостан 8
- Оренбургская область 8
- Забайкальский край 8
- Тульская область 7
- Мурманская область 7
- Новгородская область 7
- Курская область 6
- Севастополь 6
- Республика Марий Эл 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Республика Хакасия 6
- Белгородская область 5
- Смоленская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Коми 5
- Псковская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Кемеровская область 5
- Орловская область 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Ингушетия 3
- Республика Мордовия 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Тверская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кировская область 2
- Томская область 2
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Чеченская Республика 1
За весь период по России умерло 165 650 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 474 человека
- Москва 2618
- Московская область 1421
- Санкт-Петербург 804
- Красноярский край 505
- Нижегородская область 419
- Свердловская область 419
- Ростовская область 371
- Хабаровский край 320
- Воронежская область 286
- Челябинская область 279
- Оренбургская область 277
- Тверская область 256
- Волгоградская область 239
- Саратовская область 234
- Пермский край 200
- Забайкальский край 197
- Самарская область 196
- Кемеровская область 194
- Республика Карелия 182
- Омская область 182
- Ульяновская область 181
- Курская область 177
- Вологодская область 173
- Тюменская область 172
- Калининградская область 163
- Приморский край 159
- Брянская область 153
- Владимирская область 153
- Республика Дагестан 148
- Смоленская область 144
- Алтайский край 144
- Архангельская область 139
- Ставропольский край 138
- Ямало-Ненецкий автономный округ 127
- Удмуртская Республика 112
- Ярославская область 100
- Севастополь 93
- Пензенская область 93
- Иркутская область 93
- Калужская область 91
- Республика Коми 89
- Астраханская область 89
- Новгородская область 88
- Ханты-Мансийский автономный округ 88
- Кабардино-Балкарская Республика 87
- Ивановская область 84
- Республика Калмыкия 84
- Сахалинская область 82
- Рязанская область 79
- Ленинградская область 78
- Курганская область 72
- Республика Крым 66
- Орловская область 65
- Чеченская Республика 65
- Тульская область 63
- Республика Чувашия 63
- Кировская область 62
- Краснодарский край 60
- Липецкая область 59
- Псковская область 55
- Республика Марий Эл 46
- Республика Мордовия 45
- Амурская область 44
- Тамбовская область 41
- Республика Башкортостан 41
- Республика Тыва 39
- Новосибирская область 39
- Томская область 39
- Мурманская область 35
- Республика Ингушетия 32
- Республика Северная Осетия - Алания 29
- Республика Алтай 29
- Белгородская область 25
- Костромская область 23
- Карачаево-Черкесская Республика 21
- Республика Бурятия 21
- Камчатский край 20
- Республика Адыгея 17
- Магаданская область 15
- Еврейская автономная область 14
- Чукотский автономный округ 11
- Республика Саха (Якутия) 10
- Республика Татарстан 5
- Республика Хакасия 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 769 981.