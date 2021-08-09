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09.08.2021 00:00
Рубрика: Общество

Зорий Грантович Апресян в 95 лет остается лучшим читателем "РГ"

Текст: Ядвига Юферова
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
Это был такой роман, от которого кружилась голова: у кого-то от недоумения, у других от зависти, у них - от восторга. Зорик и Вета. Ему 60, ей 45. Главный редактор солидного журнала и заместитель главного редактора не менее известного журнала, тоже выходящего в издательстве "Молодая гвардия", влюбились друг в друга так, что решили оставить свои благополучные семьи. Судьба подарила им 33 года счастья.

Они писали вместе "Дачный роман" в скромном домике в подмосковных Головеньках, посвящали друг другу торжественные оды, много читали, путешествовали по миру, правильно отмечали все праздники дружеским застольем в маленькой квартире на Королева. Весной этого года Веты не стало: ковид…

Фото: Из личного архива
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- Кто вам теперь помогает выживать? - задаю этот честный вопрос своему постоянному вечернему собеседнику, зная, что, как у ветерана войны, около него всегда социальный работник, на связи сын и дочь с внуками.

- Мне помогает выживать Зорий Грантович Апресян, - отвечает лаконично.

Философ, редактор, журналист… С 10-го класса в 1944 году был призван на Черноморский флот - Родину защищать. Кстати, вернется через 70 лет в Севастополь и сфотографируется у того же памятника затопленным кораблям, у которого позировал юным краснофлотцем.

Сегодня он из тех немногих реальных ветеранов Великой Отечественной, кого многочисленные общественные организации с усердием поздравляют с Победой.

До сих пор чувствую себя перед Апресяном как школьница, когда он по вечерам звонит по домашнему телефону и переживает за опечатку в "РГ", бурно не соглашается, что кто-то из наших авторов небрежно отзывается о Горьком, сбрасывая его с корабля современности… Но гораздо чаще он, великий профи и великий читатель "РГ практически с первых номеров газеты, говорит точные благодарные слова: "Мы тут с Юрием Поройковым обменялись: репортаж Бочарова "Госпиталь", написанный поневоле, это, пожалуй, одна из лучших работ Гека. Передай, пожалуйста, автору". Вот, передаю… В моем кругу есть только один подобный читатель "РГ" - Наталья Леонидовна Дементьева, которая звонком или эсэмэской не пропустит ни один приличный номер.

В один клик сейчас можно навести любую справку. А раньше один звонок Апресяну помогал лучше любой Википедии

В наших разговорах Зорий Грантович всегда краток и точен. Не позволяет ни одной лишней фразы: "Как себя чувствуете?" "Чувствую".

В один клик сейчас можно навести любую справку. А раньше один звонок Апресяну помогал лучше любой Википедии.

Сегодня по традиции мы соберемся в любимом ресторанчике Зорика и Веты в Останкинском парке. Сами понимаете, кто будет тамада даже на собственном юбилее. У него это тоже лучше, чем у других, получается.

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