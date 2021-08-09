Зорий Грантович Апресян в 95 лет остается лучшим читателем "РГ"

Они писали вместе "Дачный роман" в скромном домике в подмосковных Головеньках, посвящали друг другу торжественные оды, много читали, путешествовали по миру, правильно отмечали все праздники дружеским застольем в маленькой квартире на Королева. Весной этого года Веты не стало: ковид…
- Кто вам теперь помогает выживать? - задаю этот честный вопрос своему постоянному вечернему собеседнику, зная, что, как у ветерана войны, около него всегда социальный работник, на связи сын и дочь с внуками.
- Мне помогает выживать Зорий Грантович Апресян, - отвечает лаконично.
Философ, редактор, журналист… С 10-го класса в 1944 году был призван на Черноморский флот - Родину защищать. Кстати, вернется через 70 лет в Севастополь и сфотографируется у того же памятника затопленным кораблям, у которого позировал юным краснофлотцем.
Сегодня он из тех немногих реальных ветеранов Великой Отечественной, кого многочисленные общественные организации с усердием поздравляют с Победой.
До сих пор чувствую себя перед Апресяном как школьница, когда он по вечерам звонит по домашнему телефону и переживает за опечатку в "РГ", бурно не соглашается, что кто-то из наших авторов небрежно отзывается о Горьком, сбрасывая его с корабля современности… Но гораздо чаще он, великий профи и великий читатель "РГ практически с первых номеров газеты, говорит точные благодарные слова: "Мы тут с Юрием Поройковым обменялись: репортаж Бочарова "Госпиталь", написанный поневоле, это, пожалуй, одна из лучших работ Гека. Передай, пожалуйста, автору". Вот, передаю… В моем кругу есть только один подобный читатель "РГ" - Наталья Леонидовна Дементьева, которая звонком или эсэмэской не пропустит ни один приличный номер.
В наших разговорах Зорий Грантович всегда краток и точен. Не позволяет ни одной лишней фразы: "Как себя чувствуете?" "Чувствую".
В один клик сейчас можно навести любую справку. А раньше один звонок Апресяну помогал лучше любой Википедии.
Сегодня по традиции мы соберемся в любимом ресторанчике Зорика и Веты в Останкинском парке. Сами понимаете, кто будет тамада даже на собственном юбилее. У него это тоже лучше, чем у других, получается.