Абрамченко возглавила жюри премии "Экология - дело каждого"

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко возглавила жюри международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого", которую учредил Росприроднадзор.

Премия "Экология - дело каждого" была учреждена весной текущего года с целью вовлечения детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку, для поощрения волонтерских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов за вклад в сохранение окружающей среды.

В настоящее время в адрес премии поступило более двух тысяч творческих работ. Их прислали школьники из 76 российских регионов, а также ребята из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Несколько десятков работ пришли из Италии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Южной Кореи, Польши, Эстонии, Молдавии, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Абхазии.

На сегодняшний день в пятерке лидеров по количеству участников среди регионов и городов России: Москва, Краснодарский край, Московская, Ростовская и Новосибирская области. Заявки на премию прислали школьники из всех регионов Центрального, Сибирского, Уральского федеральных округов и Крыма. Более четверти всех работ поступило из регионов Центрального федерального округа.