Академик Румянцев: Дистанционное электронное голосование позволит снизить риск заражения COVID-19

Врачи, социальные работники и представители старшего поколения поддержали использование системы дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино. Чтобы проголосовать онлайн, нужно оставить заявку на портале mos.ru до 23:59 13 сентября.

Дистанционное электронное голосование позволит избежать контакта людей друг с другом на избирательных участках и сделать выбор максимально безопасно в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

"Как врач я хорошо знаю, что любое нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве - школе, поликлинике, больнице, общественном транспорте - значительно увеличивает риск распространения различных инфекционных заболеваний. Сейчас, когда коллективный иммунитет к COVID-19 еще не сформировался, не стоит подвергать себя повышенной опасности. Особенно это касается людей старшего поколения", - заявил Александр Румянцев.

По мнению академика РАН, дистанционное электронное голосование дало бы возможность безопасно реализовать свое избирательное право тем, кто находится в группе повышенного риска - пожилым, а также тем, кто находится в самоизоляции или на карантине. Румянцев также напомнил, что в середине сентября, когда намечено голосование, начинается сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Использование масок и других средств защиты не дает 100-процентной защиты от коронавируса и других вирусных заболеваний. Система дистанционного электронного голосования - единственный способ проголосовать из дома или любого другого места, не рискуя заразиться COVID-19, подчеркнул врач.

Дистанционное голосование как безопасный и удобный способ волеизъявления поддержали и социальные работники. "В нашем клубе мемуаристики "Линия жизни", который проводится в "Моем социальном центре" с января 2021 года, представители старшего поколения участвуют удаленно, через интернет. У подавляющего большинства из них не возникает никаких сложностей с онлайн-сервисами. Электронное голосование поможет пожилым москвичам сделать свой выбор дистанционно и безопасно", - считает специалист социального центра Оксана Книппер.

В пользу дистанционного электронного голосования высказалась и волонтер с 41-летним стажем, участник программы "Московское долголетие" Ольга Кузина. "Дистанционное голосование очень удобно именно для старшего поколения. Можно проголосовать прямо из квартиры, никуда не ходить и уберечь себя от ненужной опасности подхватить инфекцию. Я уже прошла предварительное тестирование электронного голосования и сама буду голосовать на сайте mos.ru", - рассказала Кузина.