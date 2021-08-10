Актер Юрий Назаров рассказал о последствиях коронавируса

84-летний народный артист РФ Юрий Назаров, актер кино и театра, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о последствиях недуга, перенесенного в прошлом году.

По словам актера, заболел он в начале сентября, лежал в реанимации в тяжелом состоянии. А после выписки у Назарова начался в ноге тромбоз.

"Сейчас хожу, но не чувствую ногу", - уточнил артист в беседе с "Газетой.Ru", добавив, что по просьбе детей прошел вакцинацию.

"Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса", - заявил Назаров, который после COVID продолжает работать.

"В тяжелых трюках не участвую, но соглашаюсь на проекты, которые мне предлагают", - подытожил он.

О госпитализации Назарова с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID стало известно 8 сентября 2020 года. Менее чем через две недели актера выписали из больницы.

Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Сниматься начал в 50-х: "Андрей Рублев", "Адъютант его превосходительства", "Красная палатка", "Земля Санникова", "Зеркало".