Новости

Умерла звезда мексиканских "мыльных опер" Исабель Мартинес 13:33
Опубликован новый постер "Дюны" 13:25
DOOM, Minecraft и GTA: постеры "Главного героя" с культовыми играми 13:02
Названа причина смерти актрисы Татьяны Жуковой 12:47
Кинотеатры договорились с WB о прокатном окне 12:40

Актер Юрий Назаров рассказал о последствиях коронавируса

Новости
    10.08.2021, 13:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

84-летний народный артист РФ Юрий Назаров, актер кино и театра, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о последствиях недуга, перенесенного в прошлом году.

По словам актера, заболел он в начале сентября, лежал в реанимации в тяжелом состоянии. А после выписки у Назарова начался в ноге тромбоз.

"Сейчас хожу, но не чувствую ногу", - уточнил артист в беседе с "Газетой.Ru", добавив, что по просьбе детей прошел вакцинацию.

"Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса", - заявил Назаров, который после COVID продолжает работать.

"В тяжелых трюках не участвую, но соглашаюсь на проекты, которые мне предлагают", - подытожил он.

О госпитализации Назарова с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID стало известно 8 сентября 2020 года. Менее чем через две недели актера выписали из больницы.

Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Сниматься начал в 50-х: "Андрей Рублев", "Адъютант его превосходительства", "Красная палатка", "Земля Санникова", "Зеркало".

Новости

Netflix выложил трейлер драмы Worth с Туччи и Китоном про 11 сентября 11:45
Найдена актриса на роль Мортиши в новой "Семейке Аддамс" Бёртона 11:36
Ганн назвал персонажа "Отряда самоубийц", которого не решился убить 11:25
Вышел трейлер хоррор-сериала Майка Флэнегана "Полуночная месса" 11:18
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Новый "Отряд самоубийц" возглавил российский прокат 09.08.2021
"Всем привет, я снова с вами!": МакSим выложила пост в Instagram 09.08.2021
Найденный с переломами актер "Штрафбата" Игорь Регнер умер в реанимации 09.08.2021
⧣ происшествия
Фото: twitter.com/ news_beijing
Актриса Юй Юэсянь погибла на съемках во Внутренней Монголии 10:51
Врачи назвали случай выздоровления певицы МакSим уникальным 09.08.2021
"Всё прекрасно": Боб Оденкёрк рассказал о своем состоянии после инфаркта 09.08.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умерла актриса из "Москва слезам не верит" Татьяна Жукова-Киртбая 09.08.2021
В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Владимира Стеклова 09.08.2021
"Я могла не вернуться к жизни": Светличная о своем обращении к врачу 08.08.2021