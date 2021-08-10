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10.08.2021 09:20

Актуальные тенденции 2021 в области плитки и керамогранита

Мода в дизайне интерьеров с использованием облицовочных покрытий подвергается изменениям так же, как мода на одежду, аксессуары, гаджеты. Производители керамики для ванных комнат следят за вкусовыми предпочтениями своих потребителей, учитывая при этом мнение профессионалов. Какие тренды на плитку и керамогранит уже появились и будут в будущем иметь продолжение?

Нет необходимости описывать эксплуатационные характеристики облицовки - они хорошо известны практически каждому. Исключение, пожалуй, можно сделать изделиям с самоочищающимися поверхностями. Вышеперечисленные меры были вызваны ужесточением мер по гигиене, и потому многие производители уделили повышенное внимание внедрению этой инновации. Но, все же, речь пойдет о декоративных способностях плитки и керамогранита, а точнее - какие актуальные тенденции на них уже заявили о себе в этом году.

Чистая палитра оттенков

Все чаще ведущие компании, специализирующиеся на изготовлении подобной продукции, отдают предпочтение естественным, незамутненным краскам. В первую очередь это, конечно же, плитка белого цвета. Разрушив ассоциации с больничной стерильностью, она делает помещение светлее, воздушнее, выразительнее. Кроме того, белый цвет - хорошая базовая основа для других декораций и предметов окружающей обстановки. Его можно сочетать с другими оттенками, не забывая делать ставку именно на фон. Белоснежная плитка визуально раздвигает границы тесного пространства, делая даже крохотную ванную немного больше. Природные тона также в тренде. Мятный и лавандовый, шалфейный и терракотовый - все они так или иначе будут присутствовать в отделке.

Узоры и рисунки

Как правило, большинство коллекций снабжены дополнительным набором инструментов, отвечающих за декоративность. Это вставки и панно, украшенные различными рисунками. Плитка с геометрическими паттернами или флористическими мотивами будет пользоваться спросом еще долго, как утверждают специалисты. Не так давно возросла популярность стилизаций под старинную майолику, которая дарит яркое оформление и буквально заряжает оптимизмом. Большие обороты набирают покрытия с 3D изображениями, визуально выходящими за плоскость керамики и добавляющими объема вертикальным или горизонтальным поверхностям. Целостность отделке придаст узор из шестиугольников или кругов, ромбов или "рыбьей чешуи".

Камень, мрамор, бетон

Современные производители не перестают анонсировать о выходе той или иной имитации натурального аналога в исполнении керамогранита. Этот необычайно прочный и долговечный материал давно превзошел по своей техничности многие отделочные материалы. В устойчивости к истиранию и контакту с кислотами и щелочами ему точно нет равных. В настоящее время в тренде копии камня и мрамора, качественно воспроизведенные посредством цифровой печати. Плитка в такой интерпретации вызывает интерес со стороны как профессионалов, так и любителей.

Не так давно на мировом рынке появились керамогранитные панели гигантского размера, стилизованные под ценные породы мрамора или оникс. Масштабы и рисунки облицовки действительно впечатляют. Широкий отклик среди потребителей нашли и имитации бетонных поверхностей. Привычный серый цвет представлен теперь богатой палитрой оттенков, также к нему добавились бежевый, коричневый, белый. Керамогранит под бетон особенно органично себя чувствует в оформлении "лофт", "индастриал", "кантри", "рустик". Строгость отделки можно нивелировать вставками "пэчворк" или узорчатыми бордюрами.

Материал предоставлен компанией "Керамогранит"

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