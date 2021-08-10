Актуальные тенденции 2021 в области плитки и керамогранита

Нет необходимости описывать эксплуатационные характеристики облицовки - они хорошо известны практически каждому. Исключение, пожалуй, можно сделать изделиям с самоочищающимися поверхностями. Вышеперечисленные меры были вызваны ужесточением мер по гигиене, и потому многие производители уделили повышенное внимание внедрению этой инновации. Но, все же, речь пойдет о декоративных способностях плитки и керамогранита, а точнее - какие актуальные тенденции на них уже заявили о себе в этом году.
Чистая палитра оттенков
Все чаще ведущие компании, специализирующиеся на изготовлении подобной продукции, отдают предпочтение естественным, незамутненным краскам. В первую очередь это, конечно же, плитка белого цвета. Разрушив ассоциации с больничной стерильностью, она делает помещение светлее, воздушнее, выразительнее. Кроме того, белый цвет - хорошая базовая основа для других декораций и предметов окружающей обстановки. Его можно сочетать с другими оттенками, не забывая делать ставку именно на фон. Белоснежная плитка визуально раздвигает границы тесного пространства, делая даже крохотную ванную немного больше. Природные тона также в тренде. Мятный и лавандовый, шалфейный и терракотовый - все они так или иначе будут присутствовать в отделке.
Узоры и рисунки
Как правило, большинство коллекций снабжены дополнительным набором инструментов, отвечающих за декоративность. Это вставки и панно, украшенные различными рисунками. Плитка с геометрическими паттернами или флористическими мотивами будет пользоваться спросом еще долго, как утверждают специалисты. Не так давно возросла популярность стилизаций под старинную майолику, которая дарит яркое оформление и буквально заряжает оптимизмом. Большие обороты набирают покрытия с 3D изображениями, визуально выходящими за плоскость керамики и добавляющими объема вертикальным или горизонтальным поверхностям. Целостность отделке придаст узор из шестиугольников или кругов, ромбов или "рыбьей чешуи".
Камень, мрамор, бетон
Современные производители не перестают анонсировать о выходе той или иной имитации натурального аналога в исполнении керамогранита. Этот необычайно прочный и долговечный материал давно превзошел по своей техничности многие отделочные материалы. В устойчивости к истиранию и контакту с кислотами и щелочами ему точно нет равных. В настоящее время в тренде копии камня и мрамора, качественно воспроизведенные посредством цифровой печати. Плитка в такой интерпретации вызывает интерес со стороны как профессионалов, так и любителей.
Не так давно на мировом рынке появились керамогранитные панели гигантского размера, стилизованные под ценные породы мрамора или оникс. Масштабы и рисунки облицовки действительно впечатляют. Широкий отклик среди потребителей нашли и имитации бетонных поверхностей. Привычный серый цвет представлен теперь богатой палитрой оттенков, также к нему добавились бежевый, коричневый, белый. Керамогранит под бетон особенно органично себя чувствует в оформлении "лофт", "индастриал", "кантри", "рустик". Строгость отделки можно нивелировать вставками "пэчворк" или узорчатыми бордюрами.
Материал предоставлен компанией "Керамогранит"