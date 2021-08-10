Знаменитый "невидимый" могильник под Суздалем расстался с еще одной тайной.

Ученые сделали важное открытие: нашли погребение всадника конца X - начала XI века.

Событие настолько неординарное, что гидом для журналистов "РГ" на месте сенсации стал сам директор Института археологии академик Николай Макаров.

"Главный объект раскопок 2021 года могильника под Суздалем - результат совместной работы археологов, антропологов и геофизиков, - отмечает академик Макаров. - Наши успехи демонстрируют современную междисциплинарность наук".

Поле, русское поле

Место раскопок: пахотное поле на окраине села Гнездилово. Для того чтобы понять, почему эта находка так важна, мысленно перенесемся на тысячу лет назад. Известно, что именно княжества Северо-Восточной Руси в XII-XIV веках стали историческим ядром современного Российского государства. А благодаря раскопкам под Суздалем мы можем заглянуть в более ранние времена - в X век. Узнать, кто и как жил, что ел и пил, как и за что умирал.

При слове "курган" возникают ассоциации с большими земляными насыпями, набитыми золотом и артефактами скифов. По сути - правильно, но это не тот случай. Здесь хоронили не скифов. И до нас могильник-курган дошел в виде ровного поля. Из-за чего его и назвали невидимым.

Интересная деталь: археологи раскапывают местные курганы-захоронения уже... 170 лет. Первые находки были сделаны еще во времена правления Николая I. Правда, из-за специфики археологических практик того времени случился казус. Вы могли читать о тех открытиях и даже видеть в музеях боевые топоры и бусы из находок той эпохи. Но... при этом не могли узнать, откуда они именно. Выставлялись просто как украшения и оружие русских дружин тысячелетней давности. Нашим предкам казалось, что этих знаний вполне достаточно: и профессиональным историкам, и почтенной публике.

Так мы узнаем, кто и как жил на Руси в Средневековье, что ел и пил, как умирал

Сейчас все, к счастью, не так. Знаем, что и где найдено.

Итак, Гнездилово. Еще до обнаружения останков всадника здесь нашли десятки захоронений. Археологи и антропологи называют их элитными: хоронили представителей высоких сословий, хотя и не князей. Это при том, что статус поселения - селище, так археологи называют древние села, которых уже нет на картах. Их особенность: они были неукрепленными.

Отсюда интрига: что же за удивительные люди здесь жили в Средневековье, если, находясь в эпицентре военно-политических страстей и на перекрестке торговых путей, они не озаботились построить крепостные стены?

Перекресток миров - не фигура речи, в захоронениях находят монеты всех центров тогдашней цивилизации: арабские дирхемы, западноевропейские денарии, а также более редкие - драмы правителя Ирана Хосрова I (правил за пять веков до н.э.) и милиапсии византийского императора Иоана Цимисхия (969-976 год). Даже в Суздале таких монет не находили. Да и письменно упоминания о суздальских землях датированы несколько более поздними сроками.

С топором на тот свет

Впрочем, хватит загадок. Сегодня время отгадок: всадник покоится в нетипично большой (по меркам соседних захоронений) могиле - 3,3 на 1,6 метра. Останков боевого коня не обнаружено. Тогда почему он всадник? А при нем обнаружены стремена, удила, подпружная пряжка. А еще боевой топорик, нож, кресала и горшок.

Лежит на деревянном настиле. Возможно, это был не настил, а более сложная конструкция, которую время не пощадило.

По оценке завлабораторией контекстуальной антропологии Института археологии Марии Добровольской, это среднего роста мужчина от 25 до 30 лет. Рос в благоприятных обстоятельствах, по зубам не видно остановок роста (профессиональный термин означает, что жил в достатке). Скорее всего, занимал высокое положение в своем обществе.

От чего умер, пока делать выводы рано. Видимых повреждений на черепе нет. Но вообще-то круг причин неширок: боевая рана или болезнь. Доктора в Средневековье не мучили своих пациентов годами, да и болезни тогда обычно не переходили в хроническую форму: либо выжил - либо помер.

Историческая ирония: имени "гнездиловского всадника" мы никогда не узнаем, но найти его родственников (далеких прапраправнуков) можно. Это не фантастика: надо только, чтобы все согласились занести свои ДНК в глобальную базу данных.

Но даже и без такой базы ученые расскажут о всаднике немало: вплоть до цвета глаз и волос, установят с точностью до плюс-минус 25 лет время смерти.

Вероисповедание - тут сложнее. На Руси во времена язычества важных людей хоронили с оружием. Это подчеркивало статус человека. Да и вообще: кто ж знает, что его там ждет, в загробном мире? Что ж не взять на тот свет добрый боевой топор?

Но языческий обряд предполагал кремацию: покойных сжигали. А всадника похоронили - без сожжения тела. И если он христианин, то зачем топор и нож?

Академик Макаров: "Древнерусский погребальный обряд по стилю и идеологии не предполагал демонстрации статуса и положения погребенного через предметы воинского снаряжения. В отличие от ритуалов Северного Кавказа, степей, Прибалтики, где находили массу оружия, где это норма. Отсюда и ценность гнездиловского всадника".

Более того, при всаднике нашли монету, что отсылает нас к более ранней традиции. Помните античные мифы: платный вход в загробный мир?.. В общем, теперь полно пищи для исследователей.

Сплотила навеки великая Русь

Самый интригующий вопрос: какого он рода-племени? Антрополог Добровольская отмечает, что состояние останков среднее, отчасти катастрофическое. Но все-таки есть надежда, что генетический анализ позволит рассказать о его корнях. "К счастью, сохранилась эмаль зубов, - говорит Мария Всеволодовна. - А значит, изотопный анализ позволит понять, где он именно рос: здесь или пришел из других мест".

Изотопный состав коллагена костной ткани подскажет, какую пищу употреблял.

Впрочем, исходя из исследований близрасположенных могильников, можно сказать, что в основе питания местных лежали хлебные злаки. Удивитесь: как это так - это же элитные захоронения. А хлеб - еда бедняков. Представьте себе, все совсем не так. В Средневековье иметь лепешку на столе - это отнюдь не бедность.

Пожалуй, совершать экскурсы в древность весьма полезно. Это нам сегодня все мало, то хамона не доложили, то креветки не королевские. А когда-то и знать не брезговала краюхой хлеба.

Что же касается вопроса об этнической принадлежности, то...

"Этничность - понятие культурное, а не биологическое, - уточняет Мария Добровольская. - В Гнездилове, скорее всего, мы выявим генетическую пестроту - это определенно было не закрытое моноплеменное общество. Финские, балтские и славянские компоненты - все впитывало в себя. Как отмечается в "Повести временных лет", Древнерусское государство изначально стремилось к объединению самых разных генетических потоков".

"Войдет ли усыпальница гнездиловского всадника в список важнейших находок Института археологии в 2021 году?" - спросил я академика Макарова.

"Это яркая находка и важное открытие, - считает руководитель института. - Древнерусские захоронения X-XII веков, включая Гнездилово, - источники новых данных о средневековой Руси. Изучаем мы их на грант Российского научного фонда, что позволило использовать самые современные методы геофизики для поиска "невидимых" суздальских некрополей. Но подводить итоги года пока не будем. Все может случиться: не исключено, что найдем что-то такое, что затмит все предыдущие находки".

Кстати

Гости из прошлого

15 августа археологи отмечают профессиональный праздник. Вспомним некоторые из самых удивительных, интригующих и загадочных находок последних десятилетий.

В Московском Кремле завершен монтаж экспозиции Музея археологии Чудова монастыря. Ранее здесь были обнаружены следы пребывания древнего племени. О том, что живут в центре Москвы, они, правда, даже и не подозревали. Ведь Москвы еще не было: они облюбовали Кремлевский холм в первом тысячелетии до н.э. Предположительно, это какой-то финно-угорский народ. Как их зовут, мы не знаем, письменности у них не было. Так что, наверное, и не узнаем.

Раскопки кургана Туннуг в тувинской Долине царей. Захоронение древнейшее: IX век до н.э. Туннуг в зоне вечной мерзлоты - благодаря чему совместные экспедиции Русского географического общества находят древнюю органику и уникальные артефакты, включая золотые.

"Денисовские люди" (Алтайский край): в пещере нашли останки неизвестных людей, отличавшихся от неандертальцев и Homo sapiens. Денисовские они не от имени Денис (и вообще нашли останки девочки), просто пещеру называют Денисовой: то ли в честь пастуха, то ли монаха.

В Астраханской области нашли Итиль: столицу древнего Хазарского каганата (начиная с VIII века). Правда, есть и иные версии относительно расположения столицы Хазарии. Что и неудивительно: ведь изначально это было кочевое ханство.

На дне озера Иссык-Куль (Киргизия) открыта неизвестная древняя цивилизация: на глубине до 10 метров найдены огромные стены. Им 2,5 тыс. лет.

Раскопки византийского храма у села Веселое в Имеретинской низменности. Храм IX-X веков считают первым христианским центром на территории России.