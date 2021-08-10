Бразильских военных вновь привлекли к политике

"В этот вторник (10 августа) утром колонна бронетехники с вооружением и другими средствами сил морской пехоты, вышедшая из Рио-де-Жанейро, пройдет через Бразилиа по направлению учебного полигона Формоза. По этому случаю в 8.30 у дворца Планалту (рабочая резиденция президента Бразилии - прим. "РГ") Президенту Жаиру Болсонаро и министру обороны Вальтеру Соуза Брага Нетто будут вручены приглашения принять участие в демонстрационной части учений 16 августа", - говорится в официальном заявлении бразильских военно-морских сил.
Эту новость в Бразилии восприняли с настороженностью, ведь военная техника в центре столицы обычно появляется только один раз в год - 7 сентября во время парада в честь Дня независимости страны.
В бразильском сегменте социальных сетей сразу же появилось огромное количество алармистских постов. Пользователи призывают не допустить военного переворота и противостоять угрозам в адрес парламента. Ведь на вторник там запланировано голосование по продвигаемой президентом реформе избирательной системы, предусматривающей возврат к использованию бумажных бюллетеней на выборах. Накануне законопроект уже провалился в специально созданной для его рассмотрения комиссии. Но по решению спикера палаты депутатов Национального конгресса Артура Лиры он был выставлен на рассмотрение на пленарном заседании.
Болсонаро с первых же дней после президентских выборов 2018 года, на которых он одержал победу, говорил, что результаты голосования были сфальсифицированы. Однако до настоящего момента он так и не предоставил суду доказательств своих заявлений.
Последние месяцы глава государства требует вернуть традиционные бюллетени, от которых Бразилия отказалась еще в 1996 году, перейдя полностью на электронные урны для голосования. Практически каждую неделю Болсонаро созывает манифестации и мотопробеги в поддержку своей инициативы. Периодически он даже прибегает к откровенным угрозам, выставляя условия "Или печатное голосование, или никаких выборов". А на днях в ответ на решение Верховного федерального и Верховного избирательного судов открыть дело в отношении главы государства из-за угроз воспрепятствовать проведению выборов, Болсонаро намекнул, что может принять меры, которые выходят "за рамки Конституции".
Участником этого скандала стал даже министр обороны страны Брага Нетто. В конце июля газета Estado de São Paulo опубликовала статью, в которой со ссылкой на свои источники сообщила об ультиматуме, поставленном главой военного ведомства спикеру палаты депутатов Артуру Лире: "Или печатное голосование, или никаких выборов". Но даже после опровержений с обеих сторон газета отказалась удалять материал.
Новость о колонне бронетехники в центре бразильской столицы всколыхнула всю страну. Попытки успокоить общественность последовали незамедлительно. ВМФ и спикер парламента назвали сложившуюся ситуацию совпадением. При этом Лира не исключил, что голосование по законопроекту может быть перенесено на более поздний срок. А сам президент в понедельник вечером опубликовал на своей страничке в Facebook приглашение главам законодательной и судебной властей принять участие в церемонии прохождения военной колонны.