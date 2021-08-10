Бразильских военных вновь привлекли к политике

Во вторник бразильский парламент рассмотрит принципиальный для президента Болсонаро законопроект, предусматривающий отказ от системы электронного голосования на всеобщих выборах. Эта тема стала камнем преткновения в отношениях правительства с законодательной и судебной ветвями власти. По стечению обстоятельств во вторник же в Бразилиа войдет колонна бронетехники, чтобы пригласить высшее руководство страны на военные учения, которые пройдут на следующей неделе на полигоне неподалеку от бразильской столицы.

"В этот вторник (10 августа) утром колонна бронетехники с вооружением и другими средствами сил морской пехоты, вышедшая из Рио-де-Жанейро, пройдет через Бразилиа по направлению учебного полигона Формоза. По этому случаю в 8.30 у дворца Планалту (рабочая резиденция президента Бразилии - прим. "РГ") Президенту Жаиру Болсонаро и министру обороны Вальтеру Соуза Брага Нетто будут вручены приглашения принять участие в демонстрационной части учений 16 августа", - говорится в официальном заявлении бразильских военно-морских сил.

Эту новость в Бразилии восприняли с настороженностью, ведь военная техника в центре столицы обычно появляется только один раз в год - 7 сентября во время парада в честь Дня независимости страны.

В бразильском сегменте социальных сетей сразу же появилось огромное количество алармистских постов. Пользователи призывают не допустить военного переворота и противостоять угрозам в адрес парламента. Ведь на вторник там запланировано голосование по продвигаемой президентом реформе избирательной системы, предусматривающей возврат к использованию бумажных бюллетеней на выборах. Накануне законопроект уже провалился в специально созданной для его рассмотрения комиссии. Но по решению спикера палаты депутатов Национального конгресса Артура Лиры он был выставлен на рассмотрение на пленарном заседании.

Болсонаро с первых же дней после президентских выборов 2018 года, на которых он одержал победу, говорил, что результаты голосования были сфальсифицированы. Однако до настоящего момента он так и не предоставил суду доказательств своих заявлений.

Последние месяцы глава государства требует вернуть традиционные бюллетени, от которых Бразилия отказалась еще в 1996 году, перейдя полностью на электронные урны для голосования. Практически каждую неделю Болсонаро созывает манифестации и мотопробеги в поддержку своей инициативы. Периодически он даже прибегает к откровенным угрозам, выставляя условия "Или печатное голосование, или никаких выборов". А на днях в ответ на решение Верховного федерального и Верховного избирательного судов открыть дело в отношении главы государства из-за угроз воспрепятствовать проведению выборов, Болсонаро намекнул, что может принять меры, которые выходят "за рамки Конституции".

Участником этого скандала стал даже министр обороны страны Брага Нетто. В конце июля газета Estado de São Paulo опубликовала статью, в которой со ссылкой на свои источники сообщила об ультиматуме, поставленном главой военного ведомства спикеру палаты депутатов Артуру Лире: "Или печатное голосование, или никаких выборов". Но даже после опровержений с обеих сторон газета отказалась удалять материал.

Новость о колонне бронетехники в центре бразильской столицы всколыхнула всю страну. Попытки успокоить общественность последовали незамедлительно. ВМФ и спикер парламента назвали сложившуюся ситуацию совпадением. При этом Лира не исключил, что голосование по законопроекту может быть перенесено на более поздний срок. А сам президент в понедельник вечером опубликовал на своей страничке в Facebook приглашение главам законодательной и судебной властей принять участие в церемонии прохождения военной колонны.