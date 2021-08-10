Каждый год на Валаамский архипелаг приезжают десятки тысяч паломников и туристов. Многие - не впервые. Валаам притягивает.

Как говорят местные волонтеры, есть даже такое состояние - "валаамка". Это когда не можешь не поехать. Вот и я не удержалась. В который уж раз...

Номер Поттера

Самый популярный номер в монастырской гостинице - "номер Гарри Поттера" (так его назвали молодые постояльцы). В нем круглое окно, отчего помещение обретает стиль фэнтези.

Гостиница на 87 номеров - белокаменное чудо зодчего Алексея Горностаева - настолько красива, что по ней впору вести специальные экскурсии.

- Мы выбирали лаконичность и строгость, потому что гостиница - именно монастырская, - поясняет дизайнер интерьеров Ольга Некрасова.

Построенная в XIX веке, она полностью реконструирована после масштабного пожара в 2016 году. И сейчас гармонично сочетает бережное отношение к старине с новыми стандартами: под каждое историческое окно заказывалась новая рама с индивидуальными размерами, кирпичи XVIII-XIX веков вынимали из кладки, очищали и возвращали на место.

Тот самый "номер Гарри Поттера". Фото: Предоставлено информационным отделом Валаамского монастыря

В этом сезоне гостиница уже принимает паломников. Номера рассчитаны на людей с разным достатком (ценник в сезон начинается от 1100 рублей за сутки). В номере можно попить чай (везде есть электрочайники), а в гостиничной трапезной заказать полноценное меню (завтрак, обед, ужин - как паломнический вариант с учетом постов, так и туристический).

Рядом есть три кафе и обычный продуктовый магазин.

Вскоре в здании гостиницы полностью заработает духовно-просветительский центр "Валаам", откроются музеи - современной иконы и истории обители. И в одном из номеров - маленький музей в память о живописце Иване Шишкине, который любил рисовать Валаам.

Енот на службе

Сыр монахи ездили учиться делать в Италию. Поэтому сорта называются на иностранный манер: качотта, рикотта, монастико, пасторале. А новинка сезона в жизни фермы - пара енотов Рокки и Смокки, которых отец Агапий, начальник фермы, поселил в живописной беседке, переделанной под клетку.

Фото: Иван Трандин

Как уточнил отец Агапий, цель - снятие стресса у взрослых и утешение и радость для детей. Общение с енотами (в клетку можно зайти) - это всегда положительные эмоции. Если еноты размножатся - их будут раздавать в скиты или дарить кому-нибудь. Кстати, еноты - не первые "чужаки" на Валааме, здесь прекрасно себя чувствуют павлины.

При монастыре живут - да-да! - самые настоящие павлины. Фото: Татьяна Тюменева

Сколько весит нерпа

На Валааме в июле открылся визит-центр, экспозиция которого рассказывает о природе архипелага.

Главная героиня экспозиции - ладожская нерпа. Можно посмотреть, где она живет, в каких условиях выращивает потомство. И - ощутить, сколько весит. Посетителям предлагают поднять три мешка: на 47 кг (вес взрослого животного), 14 (молодой особи), 4 (вес нерпенка).

Форель приплыла из Америки

Разведение радужной форели - еще одно направление монастырского хозяйства. Копченая форель, которую предлагают гостям, местная. Но вот саму икру на разведение приходится покупать в США. Как уточнил начальник фермы Роман Анцупов, "потому что так рентабельней получается". Сразу можно купить икринки, из которых вылупятся именно требующиеся в разведении самки. А сам процесс выращивания от икринки до вполне товарного вида рыбы занимает три года.

Эти пчелы не мерзнут

В трапезных иногда подают собственный, валаамский мед (собирают немного, на продажу практически не остается). Пасека расположена в Аптекарском саду, рядом с гигантскими солнечными батареями, питающими теплицы (в них растут помидоры-огурцы, зелень и даже ананасы). Привычных глазу ульев нет. По финской технологии пчелы живут в плоских ульях, похожих на ящики. Их можно "надстраивать", увеличивая "жилплощадь".

Валаамские пчелы не кусаются. Фото: Предоставлено информационным отделом Валаамского монастыря

- Наша пчела - исключительно миролюбивая. Специально такой вид выбрали и привезли из Германии. Это порода бакфаст, выведенная бенедектинским монахом именно для разведения в условиях изолированного острова. Пчела трудолюбивая и устойчивая к холоду и болезням, - рассказывает послушник Александр.

Собирают здесь не только мед, но и пергу, маточное молочко, цветочную пыльцу, используя их в лечебных целях. Мед получить здесь крайне сложно. На Валааме мало медоносов. Поэтому, чтобы облегчить пчелиную жизнь, на ближайшем поле сажают фацелию - получается фиолетовый благоухающий ковер.

Советы

Когда ехать

Лето и осень - лучшее время. Можно купаться и увидеть северное сияние.

Как доехать

Лучший вариант - покупка тура, включающего проезд, размещение в гостинице и экскурсии. В туристический сезон популярны круизы на Валаам на больших теплоходах.

Можно самостоятельно заказать гостиницу (а гостиница уже позаботится о вашей доставке). Подробнее - на сайте монастыря.

На Валаам отправляются "Метеоры" от Сортавала и Приозерска. Время в пути примерно час. На "Метеоры" можно записаться самостоятельно (подробности в аккаунте причалов). Купить экскурсии можно в Паломнической службе на Валааме. До Сортавала и Приозерска ходят электрички, в том числе скоростные "Ласточки" от Санкт-Петербурга, а также рейсовые автобусы.

РЖД предлагает туры, включающие проезд на "Ласточке" до Сортавала и согласованный по времени путь на Валаам на "Метеоре".

Самый бюджетный вариант путешествия - как турист, с палаткой. Есть места для официальных стоянок палаток. Время и место желательно согласовывать заранее с паломнической службой.