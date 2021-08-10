ЦИК России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская объединенная партия "ЯБЛОКО".

Центральная избирательная комиссия РФ 5 августа 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА", кандидата Аксенова П.А.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств по состоянию на 3 августа 2021 года

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" всего поступило 700 000 000,00 рублей (22 юридических лица). Израсходовано - 124 345 342,71 рублей, из них 123 985 342,71 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (8 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" всего поступило 20 000 000,00 рублей (1 юридическое лицо). Израсходовано средств - 6 024 500,00 рублей, из них 3 255 000 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (3 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" всего поступило 970 000,00 рублей (1 юридическое лицо). Израсходовано средств - 27 600,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ" всего поступило 1 502 410,00 рублей (1 юридическое лицо - 800 000,00 рублей, 4 физических лица - 460 000,00 рублей). Израсходовано средств - 686 591,85 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Гражданская Платформа" всего поступило 625 000,00 рублей. Израсходовано средств - 625 000,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (1 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" всего поступило 102 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 100 574 292,92 рублей, из них 97 175 703,78 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (32 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" всего поступило 674 950 000,00 рублей. От юридических лиц (11) 195 020 000,00 рублей, от физических лиц 129 930 000,00 (266 граждан). Израсходовано - 200 333 678,15 рублей, из них 192 698 921,60 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (49 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" всего поступило 22 310 000,00 рублей, из них 5 360 000,00 от физических лиц (4). Израсходовано средств - 17 846 483,58 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (5 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" всего поступило 17 500 100,00 рублей. Израсходовано средств - 9 318 170,00 рублей, из них 3 102 500,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (3 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" всего поступило 49 870 000,00 рублей. Израсходовано средств - 26 206 280,00 рублей, из них 19 531 474,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (6 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ" всего поступило 40 924 750,00 рублей. Израсходовано средств - 21 000 000,00 рублей на проведение публичных предвыборных мероприятий (1 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" всего поступило 22 500,00 рублей. Израсходовано средств - 11 815,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" всего поступило 80 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 74 763 084,18 рублей, из них 57 595 191,31 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (32 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).