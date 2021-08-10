ЦИК отказался регистрировать список партии "Российский общенародный союз"

Центризбирком России на заседании во вторник отказал в регистрации федерального списка единственной партии, которая вступила в гонку за мандаты депутатов Госдумы, не имея парламентской льготы. "Российскому общенародному союзу" (РОС) не удалось представить в комиссию необходимые 200 тысяч подписей избирателей.

Как рассказал председатель объединения Сергей Бабурин, его сторонники собрали в общей сложности чуть более 217 тысяч подписей в поддержку федерального списка, однако не все документы были вовремя переправлены в Москву для сдачи на проверку в Центризбирком. Срок подачи подписных листов истек в 18.00 4 августа. По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, комиссия приняла к рассмотрению лишь 93 097 подписей.

В итоге Центризбирком постановил "отказать в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Российский общенародный союз", в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей".

Это, впрочем, не означает, что все выдвиженцы от партии завершили борьбу за думские мандаты. Как рассказал "Российской газете" Евгений Шевченко, кандидаты РОС по одномандатным округам смогут зарегистрироваться, если они до 4 августа успели собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. 17 июля ЦИК заверил список из 28 таких кандидатов.

Отметим, что согласно закону о выборах депутатов Госдумы представитель партии, не имеющей парламентской льготы, для регистрации в качестве кандидата-одномандатника должен собрать не менее трех процентов подписей избирателей, зарегистрированных в данном округе. Если в нем проживают менее 100 тысяч избирателей, то не менее трех тысяч автографов.

Напомним, всего решение об участии в выборах в Госдуму приняли 15 политических сил. Все, кроме РОС, могут выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей. В их числе партия "Новые люди", чей список Центризбирком зарегистрировал на вчерашнем заседании.

По закону для регистрации на выборы в Госдуму партии надо представить не менее 200 тысяч подписей избирателей

Как сообщила член ЦИК Эльмира Хаймурзина, в ходе проверки документов выяснилось, что глава исполкома партии Александр Даванков имеет второе гражданство - греческое, в связи с чем не может баллотироваться в российский парламент.

Представитель партии возразил на это, что по законодательству Греции датой выхода из гражданства является день подачи соответствующего заявления (Даванков направил его в мае), однако не смог представить документ, подтверждающий, что МВД Греции рассмотрело заявление и удовлетворило его.

В итоге ЦИК принял следующее решение: исключить Александра Даванкова и зарегистрировать федеральный список партии "Новые люди" в количестве 211 человек.

Глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что несостоявшийся кандидат вправе обратиться в суд, а в комиссии будут только рады, если он сможет подтвердить свое право баллотироваться в Госдуму. Таким образом, "Новые люди" стали тринадцатой партией, чей федеральный список зарегистрирован на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.