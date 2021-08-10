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Рубрика: В мире

Дания с 1 октября отменит все ограничения по коронавирусу

Текст: Александр Саможнев
Фото: ADRIAN DENNIS / AFP Фото: ADRIAN DENNIS / AFP
Фото: ADRIAN DENNIS / AFP

Правительство Дании выступило за отмену с 1 октября всех ограничения по коронавирусу. Это решение поддержал парламент. По оценкам специалистов, к этому времени будет привито 85 процентов населения. То, что горячо обсуждалось во многих европейских странах, скоро станет реальностью на севере Европы, пишет газета Kronen Zeitung.

Фото: iStock
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Это станет возможным, прежде всего, благодаря большой скорости вакцинации датчан, вплоть до 12-15-летних детей и беременных женщин. По данным министерства здравоохранения, к концу июля почти 60 процентов людей старше 16 лет были полностью привиты, а 80,5 процента граждан получили первый укол. Таким образом, Дания в этой сфере входит в число абсолютных европейских лидеров.

Дата дальнейших послаблений назначена на 1 сентября. Будут сняты ограничения на ночную жизнь. Алкоголь снова разрешат продавать по ночам, откроются дискотеки. Сертификаты и анализы о прививках больше не требуются при посещении ресторанов, фестивалей или услуг, связанных с уходом за телом. С 1 октября санитарный пропуск должен быть полностью отменен.

Датское правительство одним из первых в Европе начало отменять ограничения еще весной. Дети могли вернуться в школу, открывались рестораны на открытом воздухе. С начала августа, несмотря на сравнительно высокий уровень заражения, датчане смягчили несколько правил, касающихся COVID-19. Так, были отменены ограничения на поездки в общественном транспорте. Обязательство сдавать два теста в неделю для школьников и студентов было заменено на рекомендацию. Театры и кинотеатры с количеством зрителей менее 500 человек, а также музеи, парки развлечений и зоопарки больше не требовали подтверждения о вакцинации или тестирования для входа.

В СМИ Германии внимательно следят за инициативами Копенгагена по коронавирусу. Требования об отмене жестких мер по борьбе с пандемией становятся все громче. Газета Tagesspiegel дала свою версию успеха датчан. В том числе отмечается, что Дания гораздо менее густо населена и имеет (помимо столицы Копенгагена) только несколько крупных мегаполисов - Оденсе, Орхус и Ольборг. Поэтому сохранять дистанцию сравнительно легко естественным образом.

В мире Европа Дания Пандемия коронавируса COVID-19

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