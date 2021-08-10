Дания с 1 октября отменит все ограничения по коронавирусу

Правительство Дании выступило за отмену с 1 октября всех ограничения по коронавирусу. Это решение поддержал парламент. По оценкам специалистов, к этому времени будет привито 85 процентов населения. То, что горячо обсуждалось во многих европейских странах, скоро станет реальностью на севере Европы, пишет газета Kronen Zeitung.

Это станет возможным, прежде всего, благодаря большой скорости вакцинации датчан, вплоть до 12-15-летних детей и беременных женщин. По данным министерства здравоохранения, к концу июля почти 60 процентов людей старше 16 лет были полностью привиты, а 80,5 процента граждан получили первый укол. Таким образом, Дания в этой сфере входит в число абсолютных европейских лидеров.

Дата дальнейших послаблений назначена на 1 сентября. Будут сняты ограничения на ночную жизнь. Алкоголь снова разрешат продавать по ночам, откроются дискотеки. Сертификаты и анализы о прививках больше не требуются при посещении ресторанов, фестивалей или услуг, связанных с уходом за телом. С 1 октября санитарный пропуск должен быть полностью отменен.

Датское правительство одним из первых в Европе начало отменять ограничения еще весной. Дети могли вернуться в школу, открывались рестораны на открытом воздухе. С начала августа, несмотря на сравнительно высокий уровень заражения, датчане смягчили несколько правил, касающихся COVID-19. Так, были отменены ограничения на поездки в общественном транспорте. Обязательство сдавать два теста в неделю для школьников и студентов было заменено на рекомендацию. Театры и кинотеатры с количеством зрителей менее 500 человек, а также музеи, парки развлечений и зоопарки больше не требовали подтверждения о вакцинации или тестирования для входа.

В СМИ Германии внимательно следят за инициативами Копенгагена по коронавирусу. Требования об отмене жестких мер по борьбе с пандемией становятся все громче. Газета Tagesspiegel дала свою версию успеха датчан. В том числе отмечается, что Дания гораздо менее густо населена и имеет (помимо столицы Копенгагена) только несколько крупных мегаполисов - Оденсе, Орхус и Ольборг. Поэтому сохранять дистанцию сравнительно легко естественным образом.