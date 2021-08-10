Депутат назвал "бесчестной конкуренцией" новые санкции США

"Обыкновенная бесчестная конкуренция, попытка выдавливания российских и белорусских компаний с мировых рынков" - так охарактеризовал новые санкции США председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Напомним, 9 августа Госдепартамент США объявил о включении в санкционный список еще трех компаний из России, а Великобритания ввела пакет санкций против правительства Беларуси.

"Запад действует в своей парадигме сдерживания России и ее ближайших союзников", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ни о какой "борьбе за мир" в данной ситуации речи не идет, убежден депутат. Единственная причина для санкций - "обыкновенная бесчестная конкуренция, попытка выдавливания российских и белорусских компаний с мировых рынков и лицемерное двоемыслие как оправдание вмешательства в дела суверенных государств".

Слуцкий выразил убежденность, что этот демарш Вашингтона и Лондона не останется без ответа.