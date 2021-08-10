Дерматолог рассказала, чем лечить ожоги от загара

Солнечные ожоги - обычная проблема летнего сезона, причем риск получить их существует и в облачную погоду. К лечению солнечных ожогов необходимо подходить ответственно, ведь от этого зависит, как заживет кожа и не разовьются ли осложнения.

Прежде всего, врач-дерматолог Татьяна Егорова советует запомнить: если кожу по ощущениям начинает немного припекать, нужно сразу прятаться в тенек или уходить с пляжа.

Симптомами солнечного ожога станут покрасневшая, на ощупь горячая кожа, а также болезненность в зоне повреждения и отечность. А вот при сильном ожоге могут появиться пузыри, температура, озноб и головная боль.

Что же делать? Выбор средства лечения ожога напрямую зависит от степени поражения кожи, говорит Егорова. "Если мы просто говорим о том, что у нас ожог как покраснение кожи и там не отслаивается эпидермис, нет эрозии, то можно все что угодно использовать - и сметану, и кефир намазать, пантенол и прочие смягчающие кожу средства", - объяснила она в беседе с aif.ru.

Сметана и кефир в данном случае помогают, потому что они закисляют pH кожи, смягчая ее. К тому же эти продукты хранятся в холодильнике, и при намазывании на покрасневшую кожу, они дают приятную прохладу.

Если же после неудачного загара на коже появились пузыри, наполненные жидкостью, заниматься самолечением может быть опасно. Следует как можно скорее обратиться к врачу.