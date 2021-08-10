Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский подписали соглашение о реализации проекта "Социальный навигатор". Его цель - создание системы одного окна для оказания социальной поддержки семьям с детьми. Об этом сообщает официальный сайт детского омбудсмена.

"Реализация проекта позволит гражданам не бегать по ведомствам, собирая бумажки и изучая особенности их работы, а получать помощь в заявительном порядке, благодаря современным цифровым технологиям", - заметила Анна Кузнецова.

В свою очередь Гореславский выразил готовность выстроить во всех регионах страны алгоритм предоставления социальной помощи людям, чтобы каждый запрос оперативно попадал к нужному специалисту. Как сообщает сайт детского омбудсмена, за последние два года число обращений Уполномоченному по правам ребенка с вопросами, связанными с социальным обеспечением, выросло более чем в 2,5 раза. В 2020 году такие обращения составили 15 процентов от общего числа.

В ближайшее время будут определены около 20 пилотных регионов, где начнется реализация проекта в режиме одного окна.