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Рубрика: Происшествия

Для получения охотничьего удостоверения предложено сдавать специальный экзамен

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
Обсуждение предложений грядущих поправок в Закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов..." вызвало бурную реакцию в так называемых охотничьем и оружейном сообществах страны. Эти сообщества пусть и не объединены в стройную организацию, но весьма многочисленны. В России насчитывается примерно четыре миллиона владельцев гражданского оружия, на руках которых 6 миллионов самых разных огнестрельных стволов.
Если человек действительно собрался на законную охоту, то он должен точно знать, когда можно охотиться и с какого расстояния стрелять. Фото: Олеся Курпяева Если человек действительно собрался на законную охоту, то он должен точно знать, когда можно охотиться и с какого расстояния стрелять. Фото: Олеся Курпяева
Если человек действительно собрался на законную охоту, то он должен точно знать, когда можно охотиться и с какого расстояния стрелять. Фото: Олеся Курпяева

Новые поправки, которые разрабатывают сразу четыре ведомства - МВД, Росгвардия, минприроды и минюст - так или иначе коснутся многих законно вооруженных граждан. Поэтому на просторах интернета развернулись яркие дискуссии.

Основные страсти разгорелись всего лишь по двум пунктам возможных поправок. Они касаются условий получения охотничьего билета.

Это - сдача так называемого охотминимума и предоставление справки о медицинском освидетельствовании на отсутствие противопоказаний для владения оружием.

Сейчас такие документы предоставляют только для получения лицензии на приобретение оружия в первый раз. Затем раз в пять лет для продления разрешения на охотничье оружие предъявляют медицинскую справку, а владельцы травматов сдают экзамены на знание оружейного законодательства и навыки безопасного владения оружием самообороны. Охотничий билет можно получить явочным порядком в МФЦ, предъявив паспорт.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минприроды разъяснило поправки в законы об охоте

Теперь предложено ситуацию с билетом концептуально изменить.

Есть как сторонники таких новаций, так и убежденные противники. И у каждой спорящей стороны имеются весомые аргументы. Но самое главное, с чем согласны все, - необходимость определиться со статусом охотничьего билета. Зачем он вообще нужен?

Действительно, права на отстрел определенных видов птиц и животных в конкретных охотугодьях он не дает - все равно придется покупать у местных егерей лицензию. Наличие билета только позволяет приобрести такую лицензию. Впрочем, если имеется другой билет - конкретного охотничьего общества, на территорию которого вы приехали, то лицензия обойдется дешевле. Что понятно - за подобный квиток надо ежегодно платить немаленький взнос. Кстати, как и за рыбалку на этой терртории. Наличие обычного охотничьего билета дает всего лишь право вынести оружие из дома и довезти его до места охоты.

Увы, как выяснилось, иным невмкняемым гражданам только это и нужно - выйти с зарегистрированным оружием из дома, как это случилось в Керчи и Казани. Пока они не начали стрелять по людям, все их поступки были абсолютно законны. Есть билет - имеют право вне своего жилища переносить зачехленное ружье. И отдельно от ружья, например в кармане, - патроны.

Сегодня наличие обычного охотничьего билета дает всего лишь право вынести оружие из дома

А что, собственно, указано в охотничьем билете, выдаваемом в МФЦ? Кроме фотографии, фамилии, имени и отчества - ничего. Ах, еще - дата рождения владельца и дата выдачи документа. И еще - просьба природоохранных служб непременно сообщить, если будет добыта окольцованная дичь - это очень важно для науки.

Надо ли говорить, что многие охотники считают этот документ бессмысленным? И сегодня не полагают нужным тратить на его получение время и деньги, выстаивая очереди за медсправками и сдавая какие-то экзамены.

А вот их оппоненты вспоминают о советских охотничьих билетах. Этот документ рассказывал о человеке не хуже паспорта. Он был сразу привязан к конкретному охотничьему обществу, например, общесоюзному или военному, и, как каждый членский билет, фиксировал уплату членских взносов. Не уплатил вовремя - вылетел из общества. И ружье уже тебе ни к чему.

В билете обязательно указывалась дата сдачи охотрыбминимума, количество, модели, номера и даты приобретения или продажи оружия, в том числе холодного. Ножи тоже были номерными.

Все соглашаются, что былого не вернешь, да и надо ли? А вот воспользоваться полезным опытом можно вполне. Наверное, медицинские справки для получения охотбилета действительно ни к чему - медицинское обследование все равно надо пройти для получения права на приобретение и владение оружием. А без оружия охотбилет бесполезен. Тем более никто не мешает одну и ту же медсправку, которая действительна в течение года, показывать в разных инстанциях - по требованию.

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А вот охотминимум изучить и сдать для получения билета необходимо. Это логично. Если оружие нужно только для спортивной стрельбы или самообороны, то понимать повадки птиц и животных необязательно и охотбилет такому гражданину не нужен.

Но если человек действительно собрался на охоту, то он должен точно знать, когда можно охотиться, а когда - категорически нельзя, например, в период вывода молодняка. Надо знать, каких особей можно добывать и с какого расстояния, чтобы не было подранков и долгой, мучительной гибели животного. И много еще чего надо знать и уметь, чтобы не превратить охоту в жестокое истребление.

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