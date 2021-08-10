Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов. Об этом сообщил журналистам министр туризма и древностей страны Халед Аль-Анани.

"Мы планируем запустить для туристов прямые рейсы между Шарм-эль-Шейхом и Луксором и между Хургадой и Абу-Симбелом за 99 долларов туда-обратно, чтобы турист мог совершить экскурсию одним днем", - сказал он.

Сейчас из Хургады до Абу-Симбела ехать на автобусе около трех часов, из Шарм-эль-Шейха до Луксора поездка займет более шести часов.

По словам Аль-Анани, до разрыва авиасообщения на россиян приходилась самая большая доля туристов - более 50%, один из трех туристов, приезжающих в Египет, был русским. "Мы сделали все возможное, чтобы пребывание в Египте туристов было комфортным и безопасным - вообще и в плане COVID-19, - отметил министр. - Если бы не коронавирус, уверен, у нас было бы больше туристов, чем в 2014 году".

По его словам, почти все приехавшие 9 августа с первыми рейсами на курорты Египта - повторные туристы, которые ждали возобновления авиасообщения.

"У нас идет постоянный диалог с российскими властями - мы отчитываемся по санитарно-эпидемиологической ситуации и по безопасности", - добавил египетский чиновник.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря, он предположил, что это произойдет уже в сентябре.

"По чартерам ждем ответа российской стороны, решение будет принимать оперштаб. В начале сентября у меня запланирована поездка в Россию, надеюсь, к ней чартеры уже возобновятся", - сказал он.