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Рубрика: Происшествия

В России активизировались компании, незаконно выдающие займы

Как защититься от "черных кредиторов"
Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 181(8532)
"Черные кредиторы" - компании, занимающиеся незаконной выдачей займов населению, активизировались. Банк России в первом квартале 2021 года выявил 144 таких организации, во втором - уже 200.
Большая часть мошеннических схем построена на социальной инженерии. Фото: Александр Корольков Большая часть мошеннических схем построена на социальной инженерии. Фото: Александр Корольков
Большая часть мошеннических схем построена на социальной инженерии. Фото: Александр Корольков

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея - специально для "РГ" - Неделя:

1. Вы всегда можете уйти или сказать "нет"

Фото: Photoxpress
Мошенники опробовали новые схемы обмана пользователей банков и соцсетей

По закону до подписания контракта вы, в целом, не находитесь ни в каких отношениях с кредитором или финансовой организацией. Даже если вы общаетесь долгое время, под вас подготовили предложение и сотрудники морально давят на вас, вы можете взять паузу на подумать, сказать нет, положить трубку или просто уйти.

2. Брендам невыгодно рисковать ради одного кредита

Финансовые услуги - это индустрия, работающая на экономии от масштаба. Банку не так важен один индивидуальный кредит или вклад, как совокупность кредитов и вкладов. Персонализированные промопредложения сейчас распространены. Но если они звучат слишком хорошо, а условия меняются по ходу разговора, скорее всего, что-то не так. Проверьте комментарии об организации на форумах и, например, сайте "Мошеловка".

3. Внимательно читайте договор, даже если он онлайн

Любые платежи кредита должны быть зашиты в полную стоимость кредита (ПСК), которая написана в правом верхнем углу договора. Вы также можете запросить график платежей. Если что-то не сходится или вам не понятно, вы можете уточнить это у сотрудника банка, по "горячей линии" или в чате. Нарушение ПСК - это серьезная проблема для банка.

4. Теневые кредиторы часто действуют в связке с другими теневыми бизнесами

Часто навязанные кредиты выдаются около теневого или мошеннического бизнеса. Например, клиент может подписать контракт на занятия в языковой школе, школе искусств или другой организации, где в контракте будут зашиты пакеты уроков и неустойки в случае отказа. Именно в таких ситуациях возникают мошеннические финансовые организации или кредиторы, которые могут "выручить" клиента.

5. Сохраняйте спокойствие и помните, что в большинстве случаев все в порядке

Фото: Сергей Михеев
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы

Важно помнить, что большая часть успешных мошеннических схем построена на социальной инженерии, а не на сложных технических изощрениях. В большинстве случаев это фишинговые сайты, давление на клиента или другие подобные ситуации. Банк России и коммерческие банки ежедневно отслеживают и предотвращают большинство мошеннических операций. Поэтому в большинстве случаев вы с ними не столкнетесь. Если все же столкнетесь, помните о прошлых пунктах.

Если так получилось, что мошенники оказались успешны, попробуйте обратиться в правоохранительные органы и действуйте по алгоритмам, написанным на "Мошеловке" и других ресурсах по поддержке людей, столкнувшихся с мошенничеством.

Происшествия Преступления Криминал

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