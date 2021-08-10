Эксперты ООН назвали необратимые последствия изменения климата

Землянам надо готовиться к серьезным испытаниям, которые достанут практически каждого. Причем к рукотворным. Созданным самим человеком с его неуемной тягой к потреблению. И невниманием к словам ученых, которые более 20 лет предупреждают, что кажущиеся апокалиптическими сценарии будущего могут стать реальностью.

Такой главный вывод следует из Шестого доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН. Его представили на пресс-конференции российские ученые, которые участвовали в подготовке и рецензировании этого масштабного документа.

Отметим, что в предыдущих докладах о вине человека в глобальном потеплении говорилось с осторожностью, она есть, но лишь с высокой вероятностью. А ряд ученых теорию потепления вообще не признавали. Более того, они утверждали, что впереди нас ждет глобальное похолодание. Словом, пора готовить сани. На этот раз эксперты ООН категоричны: мы имеем дело с беспрецедентным за 200 тысяч лет глобальным потеплением. И самое опасное - оно ускоряется. Вся вина за это лежит на человеке.

- Особенно стремителен рост температуры в постиндустриальную эпоху, за последние 150-170 лет, - сказал член-корреспондент РАН Сергей Гулев. - Этот рост превосходит все значения за 2000 лет. Механизм явления понятен. Высокие концентрации парниковых газов, прежде всего углекислого, удерживают в атмосфере тепло, что создает дисбаланс энергии и поднимает температуру.

Самое тревожное, что климатические явления уже переступают критические пороги. Так, в 2016 году впервые концентрация углекислого газа преодолела порог в 400 ppm, а сейчас уже достигла 420 ppm. Такой она была 2 миллиона лет назад. Это очевидный сигнал, что подписанное в 2015 году в Париже почти 200 странами соглашение о сдерживании к 2050 году роста средней температуры на планете на уровне 1,5 С вряд ли удастся выполнить. А ведь уже сейчас, когда этот показатель еще не достигнут, мы чувствует с каждым годом все более сильные удары климата.

За несколько недель этого года по всему миру произошли экстремальные погодные явления: мощные наводнения нанесли ущерб Европе, Китаю и Индии, экстремальная жара и лесные пожары разгорелись в США, Канаде, Греции, Турции, Сибири. "Понятно, что такое было и раньше, но не так часто и не так сильно, а будет еще чаще и еще сильнее, причем неизвестно где. И это только начало серьезных изменений климата, - сказала один из авторов доклада, профессор Ольга Золина из Института океанологии РАН.

У человечества уже нет времени на споры о глобальном потеплении, нужны экстраординарные меры по сокращению выбросов

Что же нас ждет, когда рост температуры выйдет на уровень 1,5 С? Температура подтолкнет многие природные системы к опасному поворотному моменту, который по многим параметрам может стать необратимым. Это риски для здоровья человека, средств к существованию, продовольственной безопасности, безопасности человека, водоснабжения и экономики. К регионам наибольшего риска относятся арктические экосистемы, засушливые районы, малые островные развивающиеся государства и наименее развитые страны. Список этих напастей можно продолжать долго.

А ведь связанный с ростом температуры на 1,5 С сценарий считается самым благоприятным из всех возможных. Однако, по мнению авторов нового доклада ООН, мы уже вряд ли сможем в него вписаться. К этому "хорошему" порогу мы придем уже к 2030 году, то есть на 20 лет раньше, чем намечали в Парижском соглашении. А впереди с высокой вероятностью ожидается рост средней температуры на планете и на 2 С и даже 3 С. И здесь мы попадем действительно в апокалиптические сценарии, с затоплением многих мегаполисов, эпидемиями, засухами и наводнениями, экономическими проблемами, которые могут переходить к конфликтам между странами.

Что делать? Ответ есть практически в каждом докладе экспертов ООН: сокращать выбросы парниковых газов. Названы и конкретные цифры. "Если брать современный уровень выбросов, то доступную эмиссию углекислого газа, чтобы удержаться в пределах 1,5 С, мы выберем лет за 10-15, а для 2 С - лет за 30 или 35", - говорит один из авторов доклада, Алексей Елисеев.

И, кажется, политики, наконец услышали ученых. Во всяком случае ведущие страны объявили о переходе к "зеленой экономике", о стремлении достичь углеродной нейтральности, когда объем выбросов углекислого газа будет равен его поглощению. Правда, и это, по мнению многих специалистов, уже вряд ли сможет остановить потепление, а лишь замедлит его темпы. Дело в том, что климат - это очень инерционная система. Его трудно разогнать, но, если это удается, еще труднее остановить.

Авторы доклада назвали процессы, которые не удастся повернуть вспять и спустя века, а возможно, тысячелетия. Так, океаны будут и дальше нагреваться, закисливаться и терять кислород, а уровень моря - подниматься. Кстати, за последние 100 лет он повысился на 20 см, и будет расти дальше. Возможно на 50-80 см к концу века. Мерзлота будет таять и отдавать в атмосферу еще больше углерода, а значит, подхлестывать потепление.

Итак, у человечества уже нет времени на споры о глобальном потеплении, нужны экстраординарные меры по сокращению выбросов. Иначе рост глобальной температуры может превысить 3-4 С, что может стать трагедией для обитателей Земли.