Эксперты ООН назвали необратимые последствия изменения климата

Такой главный вывод следует из Шестого доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН. Его представили на пресс-конференции российские ученые, которые участвовали в подготовке и рецензировании этого масштабного документа.
Отметим, что в предыдущих докладах о вине человека в глобальном потеплении говорилось с осторожностью, она есть, но лишь с высокой вероятностью. А ряд ученых теорию потепления вообще не признавали. Более того, они утверждали, что впереди нас ждет глобальное похолодание. Словом, пора готовить сани. На этот раз эксперты ООН категоричны: мы имеем дело с беспрецедентным за 200 тысяч лет глобальным потеплением. И самое опасное - оно ускоряется. Вся вина за это лежит на человеке.
- Особенно стремителен рост температуры в постиндустриальную эпоху, за последние 150-170 лет, - сказал член-корреспондент РАН Сергей Гулев. - Этот рост превосходит все значения за 2000 лет. Механизм явления понятен. Высокие концентрации парниковых газов, прежде всего углекислого, удерживают в атмосфере тепло, что создает дисбаланс энергии и поднимает температуру.
Самое тревожное, что климатические явления уже переступают критические пороги. Так, в 2016 году впервые концентрация углекислого газа преодолела порог в 400 ppm, а сейчас уже достигла 420 ppm. Такой она была 2 миллиона лет назад. Это очевидный сигнал, что подписанное в 2015 году в Париже почти 200 странами соглашение о сдерживании к 2050 году роста средней температуры на планете на уровне 1,5 С вряд ли удастся выполнить. А ведь уже сейчас, когда этот показатель еще не достигнут, мы чувствует с каждым годом все более сильные удары климата.
За несколько недель этого года по всему миру произошли экстремальные погодные явления: мощные наводнения нанесли ущерб Европе, Китаю и Индии, экстремальная жара и лесные пожары разгорелись в США, Канаде, Греции, Турции, Сибири. "Понятно, что такое было и раньше, но не так часто и не так сильно, а будет еще чаще и еще сильнее, причем неизвестно где. И это только начало серьезных изменений климата, - сказала один из авторов доклада, профессор Ольга Золина из Института океанологии РАН.
Что же нас ждет, когда рост температуры выйдет на уровень 1,5 С? Температура подтолкнет многие природные системы к опасному поворотному моменту, который по многим параметрам может стать необратимым. Это риски для здоровья человека, средств к существованию, продовольственной безопасности, безопасности человека, водоснабжения и экономики. К регионам наибольшего риска относятся арктические экосистемы, засушливые районы, малые островные развивающиеся государства и наименее развитые страны. Список этих напастей можно продолжать долго.
А ведь связанный с ростом температуры на 1,5 С сценарий считается самым благоприятным из всех возможных. Однако, по мнению авторов нового доклада ООН, мы уже вряд ли сможем в него вписаться. К этому "хорошему" порогу мы придем уже к 2030 году, то есть на 20 лет раньше, чем намечали в Парижском соглашении. А впереди с высокой вероятностью ожидается рост средней температуры на планете и на 2 С и даже 3 С. И здесь мы попадем действительно в апокалиптические сценарии, с затоплением многих мегаполисов, эпидемиями, засухами и наводнениями, экономическими проблемами, которые могут переходить к конфликтам между странами.
Что делать? Ответ есть практически в каждом докладе экспертов ООН: сокращать выбросы парниковых газов. Названы и конкретные цифры. "Если брать современный уровень выбросов, то доступную эмиссию углекислого газа, чтобы удержаться в пределах 1,5 С, мы выберем лет за 10-15, а для 2 С - лет за 30 или 35", - говорит один из авторов доклада, Алексей Елисеев.
И, кажется, политики, наконец услышали ученых. Во всяком случае ведущие страны объявили о переходе к "зеленой экономике", о стремлении достичь углеродной нейтральности, когда объем выбросов углекислого газа будет равен его поглощению. Правда, и это, по мнению многих специалистов, уже вряд ли сможет остановить потепление, а лишь замедлит его темпы. Дело в том, что климат - это очень инерционная система. Его трудно разогнать, но, если это удается, еще труднее остановить.
Авторы доклада назвали процессы, которые не удастся повернуть вспять и спустя века, а возможно, тысячелетия. Так, океаны будут и дальше нагреваться, закисливаться и терять кислород, а уровень моря - подниматься. Кстати, за последние 100 лет он повысился на 20 см, и будет расти дальше. Возможно на 50-80 см к концу века. Мерзлота будет таять и отдавать в атмосферу еще больше углерода, а значит, подхлестывать потепление.
Итак, у человечества уже нет времени на споры о глобальном потеплении, нужны экстраординарные меры по сокращению выбросов. Иначе рост глобальной температуры может превысить 3-4 С, что может стать трагедией для обитателей Земли.