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Рубрика: Экономика

Эксперты отметили восстановление внешнеэкономической деятельности после пандемии

Текст: Евгений Гайва
Ситуация во внешнеэкономической деятельности улучшится в ближайшие полгода, считают 36% организаций малого и среднего бизнеса. В 2020 году оптимистичного взгляда придерживались только 20%, рассказал генеральный директор платежной системы "Таможенная карта" Андрей Возмилов в ходе пресс-конференции в "Российской газете". Более оптимистично смотреть в будущее стали также в зарубежных компаниях - партнерах российского бизнеса (24% против 13% в 2020 г.).

Таковы результаты совместного исследования аналитического центра НАФИ и "Таможенной карты", входящей в группу банка "Открытие". По данным аналитиков, Индекс деловой активности ВЭД (International Business Climate Index (IBCI)) в сегменте малого и среднего бизнеса вырос на 17 п.п. до -32 баллов. Значение Индекса остается в отрицательном диапазоне, что свидетельствует о преобладании негативных настроений среди участников ВЭД. Индекс внешнеэкономической активности МСБ позволяет оценить последствия пандемии COVID-19 во внешнеэкономической деятельности. Он отражает мнение российских участников ВЭД в сегменте малого и среднего бизнеса о текущем состоянии дел и бизнеса зарубежных партнеров, а также прогнозы развития ситуации на ближайшие шесть месяцев, пояснила исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова. Динамика Индекса позволяет прогнозировать темпы развития рынка ВЭД. В случае снижения индекса, темпы развития рынка замедляются, а при повышении - ускоряются.

Снижение объемов международной торговли на фоне пандемии отметили 50% участников исследования. Но за девять месяцев с предыдущего измерения в сентябре 2020 года эта доля уменьшилась на 9 п.п. Кризис не затронул 39% малых и средних предприятий рынка ВЭД, а для 11% пандемия даже послужила катализатором роста объемов внешней торговли.

Возвращение к прежним объёмам внешней торговли будет идти постепенно, считают представители малого и среднего бизнеса. Большинство из тех, кто принял участие в исследовании, сдвинули сроки возвращения к докризисным объемам внешней торговли и сейчас ожидают, что это произойдет не ранее, чем через полгода-год. Доля компаний, выражающих такую точку зрения, выросла на 14 п.п. с предыдущей волны измерений в 2020 г. до 62%.

При этом, существенно снизилась доля тех, кто ждет восстановления прежних объемов в ближайшей перспективе уже через один-три месяца (падение на 10 п.п. до 5%). Каждая десятая компания (10%) отмечает, что восстановление внешнеторгового оборота уже произошло.

В следующие полгода сокращения объема зарубежной торговли не ожидается. Среди импортеров 55% компаний, а среди экспортеров 51% компаний планируют оставить объем закупаемых и продаваемых товаров и услуг на прежнем уровне, а 20% импортеров и 24% экспортеров - увеличить. По сравнению с 2020 годом частные индексы экспорта и импорта повысились на 18 п.п. и 17 п.п., однако, также как и основной индекс, остались в отрицательном диапазоне: -36 и -28 баллов, указывают аналитики. Это отражает преобладание негативных настроений среди компаний малого и среднего бизнеса, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

При осуществлении внешнеэкономической деятельности наибольшие трудности и неудобства у представителей малого и среднего бизнеса вызывают организационные моменты, связанные с логистикой и перевозками (16%), таможенные услуги (14%), отчетность и декларирование (9%). Финансовая поддержка остается одной из самых востребованных мер при ведении ВЭД (12%). Кроме того, представители МСП считают, что упростить ведение ВЭД в их организациях могли бы модернизация документооборота (11%), консультационная поддержка и доступность справочной информации (8%). "Таким образом, оптимизация и цифровизация таможенных процедур требует от участников внешнеэкономической деятельности изменения внутренних бизнес-процессов и использования современных инструментов и технологий для повышения эффективности бизнеса", - говорит Андрей Возмилов.

О платежной системе "Таможенная карта":

"Таможенная карта" - российская национально значимая платежная система, первый оператор таможенных платежей в России. Компания предлагает сервисы онлайн-оплаты таможенных платежей и декларирования, которые доступны 24*7. Предоставляет комплексную правовую и консультационную поддержку для участников трансграничной торговли. Наша стратегия предусматривает переход к мультисервисной модели, включающей в себя широкий спектр услуг для участников ВЭД. Аналитики "Таможенной карты" на постоянной основе отслеживают изменения рынка и ключевые тренды в международной торговле с целью информационной поддержки клиентов.

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