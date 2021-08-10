Эндокринолог рассказала, как ее пациент сбросил 100 кг без спортзала

Эффективному похудению способствует обычная ходьба, записываться в спортзал необязательно. Даже если речь идет о десятках лишних килограммов. Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Telegram-канале объяснила, что ходьба является "самым результативным способом похудения". Просто шагая, можно задействовать до 90 процентов всех мышц тела.

"Я, например, обязательно делаю упражнения на руки (сгибаю и разгибаю с усилием, осознанно), напрягаю разные группы мышц ног, намеренно увеличиваю или уменьшаю длину шага", - пояснила доктор.

По ее словам, для похудения достаточно двигаться со скоростью 4-5 км в час. Но начинать можно с обычного прогулочного шага (2-3 км в час). Это также даст эффект.

"У меня перед глазами самый убедительный пример - мой пациент сбросил 100 кг, в качестве обязательной физической активности используя обычную ходьбу", - отметила врач в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что пациент устроился на работу, которая предполагала обход объектов. В день он совершал примерно десять тысяч шагов.

"Это такая компромиссная цифра, мало кто помнит, откуда она взялась, но ее вполне можно взять за некую точку отсчета", - уточнила доктор.