Фальков: Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от прививки

Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от того, есть ли у них прививка от коронавируса. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

- Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, вузам важно обеспечить равенство прав студентов. Какие-то ограничения устанавливать недопустимо, - сказал он в эфире канала "Россия 24".

Но чтобы противоэпидемиологические меры в вузах были более эффективными, важно иметь более точную информацию о статистике привитых студентов, отметил глава Минобрнауки.