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10.08.2021 12:36
Рубрика: В мире

ФБР может рассекретить документы о теракте 11 сентября

Текст: Юрий Когалов

Федеральное бюро расследований США согласилось вновь изучить документы, касающиеся терактов 11 сентября 2001 года, и определить, можно ли рассекретить содержащуюся в них информацию. Как передает AFP, спецслужба пошла на эту уступку под давлением общественности.

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В течение многих лет родственники жертв атаки на башни-близнецы требовали раскрыть данные, которые были признаны государственной тайной. Недавно они отправили очередное письмо-петицию президенту США Джо Байдену. Обращение подписали около 1,7 тысячи человек.

И вот, за месяц до 20-й годовщины теракта, власти уступили. Как заявили в минюсте, "ФБР решило изучить документы об 11 сентября, чтобы как можно скорее выявить дополнительную информацию, которую можно будет раскрыть общественности".

Байден приветствовал эту инициативу, тем более, что он сам во время избирательной кампании обещал разобраться в этом вопросе. "По мере приближения 20-й годовщины террористических атак 11 сентября 2001 года мы не должны забывать о непреходящей боли семей и близких 2977 невинных людей, которые были убиты", - заявил он.

В мире США Теракты 11 сентября 2001 года

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