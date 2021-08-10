ФНС ожидает по итогам года на поступление 25,5 трлн рублей в бюджет

Федеральная налоговая служба рассчитывает по итогам года на поступление 25,5 триллиона рублей налоговых сборов.

"Что больше, чем в прошлый год на 4,5 триллиона рублей", - подчеркнул глава ФНС Даниил Егоров, докладывая премьер-министру Михаилу Мишустину о промежуточных результатах деятельности ведомства.

"Сейчас полным ходом идет бюджетный цикл, фактически формируется бюджет на трехлетку и лимиты бюджетных обязательств на следующий год", - напомнил премьер.

Федеральная налоговая служба - это крупнейший администратор доходов, подчеркнул он. ФНС обеспечивает 70 процентов доходов федерального бюджета и около 80 процентов доходов всей бюджетной системы Российской Федерации.

"Это большая ответственность, и от качества и эффективности того, как сработает служба, зависят в том числе все социальные и прочие выплаты государства, которые гарантируются гражданам Российской Федерации", - заявил Мишустин.

После ограничений прошлого года сейчас в экономике наблюдается серьезный рост, что не могло не сказаться на налоговых поступлениях. "Мы наблюдаем рост консолидированного бюджета более чем на 29 процентов, и если говорить об общей сумме, то в этом году за полугодие поступление составляет 12,816 триллиона рублей. Если говорить чисто о росте, то это 2,9 триллиона рублей", - сообщил Даниил Егоров.

Даже в сравнении с 2019 годом, который был для экономики намного лучше, все равно фиксируется рост сборов на 15 процентов - на 1,678 триллиона.

- А если инфляцию убрать? - уточнил премьер-министр.

- Если инфляцию убрать, то у нас получается рост 14 процентов, - ответил глава ФНС.

Основным фактором таких результатов первого полугодия Егоров считает восстановление экономики. Его влияние оценивается в 70 процентов. На 20 процентов повлияли законодательные аспекты, включая изменение ставок акцизов, поступления по налогам, по которым были предоставлены отсрочки в предыдущем году, и изменение ставки НДФЛ для сверхдоходов. "По ставке НДФЛ уже собрано более 29 миллиардов рублей, и в целом мы по году рассчитываем выйти на 70 миллиардов рублей", - подчеркнул руководитель налоговой службы. Эти средства пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями.