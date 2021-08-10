Глава ФНС пообещал автоматическую выплату налоговых вычетов

Все вычеты, прописанные в Налоговом кодексе, должны предоставляться гражданам автоматически, считает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"И мы разработали программу, согласно которой люди смогут как имущественный, так и социальные, стандартные вычеты получать в автоматическом режиме", - заявил он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Руководитель ФНС напомнил о принятом законе, установившем, что имущественные и инвестиционные вычеты осуществляются в проактивном режиме - для этого достаточно выбрать счет, куда должны поступить деньги.

"Эта система запущена. Уже более девяти тысяч вычетов гражданам предоставлено, и мы будем наращивать, естественно, линейку банков - потому что это обмен с банками, - подключенных к этой системе", - сказал Егоров.

Таким образом, подчеркнул он, люди без дополнительных сложностей со сбором и предоставлением документов смогут получать вычеты.