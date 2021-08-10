Глава Пентагона объявил о готовности обязать военных вакцинироваться от COVID

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении не позднее сентября запросить у Джо Байдена разрешение на обязательную вакцинацию всех американских военнослужащих. Это следует из распространенного заявления главы Пентагона, которое приводит ТАСС.

В заявлении, в частности, говорится, что по поручению президента США Остин провел консультации со специалистами по вопросу сроков включения прививки от коронавируса в список обязательных для военных. Теперь министр готов "запросить одобрение президента (Джо Байдена, - прим. "РГ") на то, чтобы сделать вакцинацию обязательной" для солдат и офицеров.

Остин также добавил, что в Пентагоне в течение нескольких недель будут готовиться к вступлению в силу новых норм. Он призвал всех военных сделать прививку.

По последним данным, в США зафиксировано свыше 35,8 млн случаев коронавируса, более 616,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям США занимает первое место в мире.