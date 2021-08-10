Глава Samsung выйдет на свободу 13 августа

Власти Южной Кореи приняли решение досрочно освободить из тюрьмы лидера крупнейшей компании страны Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который выйдет на волю уже в пятницу, 13 августа. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, но большинство уверены, что оно поможет как самой компании, так и экономике Кореи в целом.

Генпрокуратура Республики Корея в свое время только с третьей попытки сумела-таки посадить Ли Чжэ Ёна за решетку на два с половиной года за участие в коррупционных схемах экс-президента РК Пак Кын Хе. Но нынешнее решение выпустить его досрочно никого особо не удивило. За Ли еще в январе "просили" главы ведущих концернов Кореи во время обеда с президентом РК Мун Чжэ Ином, сославшись на огромную роль заключенного в управлении компанией, которую за ее влияние и масштабы называют "государством в государстве", а также напомнив, что и для экономики страны в целом, особенно с учетом коронавируса, все это "будет полезно". Опросы общественного мнения обычных корейцев также показали, что примерно две трети положительно относятся к досрочному освобождению вице-президента и де-факто главы Samsung Electronics.

Кроме того, Ли, когда еще был на свободе, успел сделать немало для страны в целом и в чём-то очень помог лично Муну. Когда возникли проблемы с закупкой зарубежной вакцины от коронавируса и критика стала сыпаться на правительство Кореи, Ли Чжэ Ён через свои связи смог обеспечить контракты на приобретение препаратов, которых хватит для вакцинации 10 миллионов человек.

Кроме того, именно Samsung Electronics стал главным автором "инвестиционного подарка", который Мун Чжэ Ин в ходе своего визита в США преподнес американскому лидеру Джо Байдену. Концерн пообещал, то вложит не менее 17 миллиардов долларов в создание американцами на своей территории полного комплекса по производству полупроводников, что крайне важно для Вашингтона в его технологическом противостоянии с Пекином. Это, а также участие и ряда других крупных концернов РК в американских проектах позволило Муну ехать из США именинником - Байден неоднократно публично благодарил как южнокорейского лидера, так и бизнесменов.

Так что Муна особо убеждать не надо было, да и сам он, судя по слухам, хотел пораньше выпустить Ли Чжэ Ёна, тем более приближался хороший повод: 15 августа Южная Корея отмечает День освобождения от японской оккупации, когда принято проводить амнистию.

Но у Муна все же была проблема. Против амнистии Ли выступали ряд наиболее непримиримых его врагов из числа близкого окружения южнокорейского президента, а также многие общественные активисты и профсоюзы.

Поразмышляв некоторое время, министерство юстиции и администрация президента РК придумали нехитрую, но все же достаточно оригинальную схему, которая, как они уверены, должна теперь удовлетворить всех. Еще в июле министерство юстиции РК приняло новые поправки, согласно которым на условно-досрочное освобождение (УДО) могут претендовать лица, которые отсидели не 80% своего полного срока, как было ранее, а лишь 60%.

Как убеждал сегодня журналистов министр юстиции РК Пак Пом Ге, "так уж совпало, что к 15 августа и у Ли Чжэ Ёна уже пройдёт положенная длительность отсидки, а потому и его включили в список тех, кто получит УДО". Глава ведомства подчеркнул, что никто специально не вводил для главы Samsung Electronics новое правило, а среди счастливчиков, получивших право пораньше выйти на свободу согласно новым положениям, аж 244 человека. Правда репортеры, да и обычные люди в такое совпадение не особо поверили. Но в итоге получилось, что Ли никто не амнистировал, а он отбыл срок, как и все, но "просто за хорошее поведение" и прочие достоинства его освободили пораньше. Формально президент РК Мун Чжэ Ин ничего не сделал для Ли, хотя и здесь "всем все понятно".

В итоге, как заявили в министерстве юстиции РК, Ли Чжэ Ён будет выпущен условно-досрочно в пятницу, 13 августа. Чиновники все же признали, что на их решение повлияла позиция и роль заключенного для всей экономики страны. Так что уже в конце этой недели вице-президент Samsung Electronics будет на свободе.

Вместе с тем прошлые "грешки" будут продолжать портить кровь бизнесмену. Согласно приговору, у Ли будет ограничена возможность участия в бизнесе и выезд за границу. Для этого придется получить каждый раз специальное разрешение из минюста РК - как для работы, так и для командировок, но, судя по мотивировке причин освобождения, это скорее всего превратится в формальность. Но ему также почти каждую неделю придется появляться в суде для участия в еще двух делах, где он продолжает фигурировать в статусе обвиняемого: деле по слиянию двух дочерних компаний Samsung Electronics и обвинению в незаконном использовании вещества пропофол. Так что жизнь у Ли Чжэ Ёна будет весьма напряженной.

Новость о грядущем освобождении главы крупнейшей компании страны вызвала радость среди представителей крупного бизнеса РК, которые сделали специальное заявление, поприветствовав досрочное освобождение главы Samsung Electronics. Эксперты ожидают, что возможность Ли лично руководить (пусть даже и при условии получения отдельных разрешений) позволит ускорить процесс слияния ряда компаний и несколько крупномасштабных инвестиционных проектов, включая инициативу правительства РК по созданию в Корее собственного производственного "пояса полупроводников", что позволит стране быть полностью независимой в этой ключевой для современной экономики сфере.

Но нашлись и недовольные. Несколько политиков правящего лагеря, общественные организации и профсоюзы раскритиковали решение об освобождении Ли Чжэ Ёна, обвинив президента Муна в предательстве идеалов демократии, и с горестью подчеркнули, что "Samsung опять доказал, что в Корее он выше закона". Впрочем, сам южнокорейский лидер на это никак не отреагировал - формально он никого не амнистировал.