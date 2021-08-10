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Рубрика: Общество

Главный генетик рассказал, как геном влияет на течение COVID-19

Текст: Ирина Невинная
О том, какова роль генома в предрасположенности или, наоборот, невосприимчивости человека к COVID-19, "Российской газете" рассказал директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Куцев.

COVID-19 у всех протекает по-разному: у кого-то почти незаметно, у других настолько тяжело, что им необходим кислород в реанимационном отделении. Может ли зависеть тяжесть течения заболевания у конкретного человека от его генома?

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"За этот год, что мы живем с этой новой инфекцией, проведено уже много исследований на эту тему. Ученые пытаются понять, почему одни, находясь в контакте с заболевшим, не заражаются, а другие - подхватывают вирус и болеют тяжело. В сущности, это такие же исследования, как попытка выявить генетическую предрасположенность к частым заболеваниям, например спорадическим формам рака, сердечно-сосудистым, сахарному диабету и так далее, - пояснил Сергей Куцев. - При этом надо понимать, что как частые заболевания, которые я назвал, так и инфекционные - тот же COVID-19, - развиваются под воздействием многих факторов. Конечно, всегда есть какая-то генетическая компонента, которая будет предрасполагать к развитию того или иного заболевания, но ее доля, если мы говорим не о наследственных заболеваниях, не велика".

Влияние генома ученые пытаются установить в своих исследованиях, для этого сравниваются особенности генома у двух когорт - заболевших и не заболевших. "Но это невозможно использовать для индивидуального прогноза - для расчета риска для конкретного человека. Нельзя сказать: у тебя такой генотип и ты будешь болеть. А если другой генотип - болеть не будешь", - отметил ученый.

Он пояснил, что тяжесть течения COVID-19 во многом зависит от особенностей иммунной системы и от того, есть ли у человека хронические заболевания легких, сосудов, эндокринной системы. "Если у пациента есть патология легких, например легочный фиброз, то однозначно у него будет тяжелое течение заболевания. Возможно, у человека нет генетической предрасположенности к коронавирусу, но у него ожирение, диабет, он курит - тут опять можно с уверенностью ожидать тяжелого течения. Но описать такие риски с точки зрения генетики человека - не получится", - отметил Сергей Куцев.

Полный текст интервью с Сергеем Куцевым будет опубликован в завтрашнем номере "Российской газеты"

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