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Рубрика: Экономика

Юрист разъяснил, что делать в случае получения непрошеного кредита

Текст: Ольга Игнатова
В последнее время в России распространился новый вид мошенничества. Гражданам на банковские счета или карты приходят денежные переводы в сумме 15-45 тысяч рублей. После того людям звонят из неизвестных им микрофинансовых организаций (МФО) и требуют выплатить проценты по кредиту. Естественно люди ничего платить не хотят. Ведь никаких кредитов они в реальности не брали. Как действовать в такой непростой ситуации, "РГ" рассказал адвокат Александр Карабанов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В соответствии с российским законодательством, для того чтобы долг считался долгом, необходимо его соответствующее оформление. Для оформления кредита нужно подписать кредитный договор. Если кредитный договор с МФО вы не подписывали, значит ни о каком микрозайме речь идти не может",- заявил Карабанов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Юрист посоветовал следовать определенному алгоритму действий. "Сначала необходимо написать заявление в само МФО, в котором указать ,что денежные средства в долг вы у них не брали. Также нужно написать заявление в полицию о приходе подозрительных денег и в свой банк, на счет которого МФО зачислило "кредит". Одновременно составляется заявление в финансовый регулятор, Банк России, где вы описываете, что не брали у данной организации заем и она навязала его вам без вашего согласия. Это нарушение, за которое МФО привлекут к ответственности", - отметил он.

Вопросом возврата средств в МФО должен заниматься ваш банк после вашего заявления, пояснил Карабанов. Он добавил ,что копии заявлений в ЦБ, банк, в котором открыты счета, полицию будут свидетельством отсутствия намерений на получение неизвестно откуда взявшегося кредита. "Самое главное, не пользоваться полученными средствами, не тратить из них ни копейки", - добавил адвокат.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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