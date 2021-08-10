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Рубрика: В мире

Изданы первые сто учебников по русскому языку для школ Узбекистана

Текст: Елена Кухтенкова
Первые сто учебников по русскому языку как иностранному изданы в Ташкенте в рамках проекта "Класс!" ("Зўр!") министерства просвещения России и министерства народного образования Узбекистана. Общий тираж издания составит более 600 тысяч экземпляров, сообщает пресс-служба российского образовательного ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже с сентября второклассники школ республики Узбекистан с национальным языком преподавания смогут сесть за парты и начать заниматься по новым пособиям.

Фото: Олег Давыдов/ТАСС
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К слову, учебники разработаны в соответствии с новой образовательной программой по изучению русского языка как иностранного объединённым коллективом ведущих российских и узбекских авторов под руководством Елизаветы Хамраевой, директора Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ имени Герцена.

Также в рамках проекта с сентября начнут апробировать новые учебники по русскому языку для учеников третьих-седьмых классов, а с нового года - восьмых-одиннадцатых классов.

Работа над принципиально новой линейкой учебников по русскому языку для школ с национальным языком обучения завершится к концу 2021-2022 учебного года.

Параллельно стартует разработка учебно-методического комплекса для узбекских школ с русским языком обучения.

Недавно российские специалисты провели в Узбекистане масштабный лингвистический аудит: в 2020 году и в первом полугодии 2021 года тестирование на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями (для преподавателей) прошли около 13 тысяч узбекских учителей и школьников. Российские учителя работали в 70 школах в 14 регионах республики. В сентябре 2021 года планируется направить в страну ещё 100 специалистов: 80 учителей и 20 методистов.

Справка "РГ":

Разработка нового учебно-методического комплекса - часть совместного проекта "Класс!" ("Зўр!") Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства народного образования Республики Узбекистан. Его цель - в течение десяти лет существенно повысить качество преподавания русского языка в Узбекистане.

Пушкинский конкурс В мире экс-СССР Узбекистан Русский язык на постсоветском пространстве

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