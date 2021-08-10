Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России

Проект межсистемного взаимодействия карт "Мир" и "Белкарт" признан успешным. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

Там пояснили, что в ходе заседания Группы высокого уровня совета министров Союзного государства достигнута договоренность о скорейшем завершении работ по взаимному раскрытию платежной инфраструктуры, учитывая, что на сегодня карты платежной системы "Мир" принимаются в 90% устройств на территории Республики Беларусь, а российская инфраструктура полностью готова к приему карт платежной системы "Белкарт", выпущенных с использованием технологии системы "Мир".

Кроме того, в соответствии с планом совместных действий по организации взаимовыгодного сотрудничества в отдельных сферах промышленности стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в области микроэлектроники и условия применения электронной компонентной базы белорусского производства в РФ. Рассматривается возможность подписания соглашения о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, электронной компонентной базы и технологического оборудования для ее изготовления.

Продолжена работа по признанию электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства. Сформирована технологическая и организационная инфраструктура, а также все предпосылки для разработки нормативно-правового обеспечения для решения задачи признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии бизнеса.