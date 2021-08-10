Китай отозвал посла из Литвы

Пекин отозвал своего посла из Вильнюса по причине намерения Литвы открыть у себя представительство Тайваня. Об этом во вторник заявил МИД КНР.

Как говорится в заявлении, "литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня".

Также Пекин обратился к Вильнюсу с просьбой отозвать литовского посла из Китая, сообщил МИД КНР.

Конфликт между Китаем и Литвой начался еще в феврале-марте этого года, когда литовский сейм (парламент) заявил о намерении инициировать международное расследование по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, а также о планах открыть в Вильнюсе представительство Тайваня и отказаться от покупки китайской техники, которая, по мнению литовской стороны, имеет шпионские функции. "Литва решила не быть частью техносферы, которая создается и контролируется Китаем", - заявил в марте глава парламентского комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

Таким образом, Вильнюс в своей политике придерживается курса США и ЕС, направленных на противостояние Китаю. В частности, Литва поддержала санкции ЕС, введенные в марте против Китая в связи с ситуацией в СУАР.

В марте Китай ввел ответные санкции против Евросоюза, в список находящихся под санкциями попали и четыре гражданина Литвы. Тогда МИД Литвы выразил протест послу Китая в Вильнюсе. После того как литовская сторона в марте заявила о намерении открыть представительство Тайваня, МИД КНР заявил, что "мы настаиваем, чтобы Литва придерживалась принципа "одного Китая".

Ранее Вильнюс активно развивал отношения с КНР. Обсуждалось участие Литвы в проекте "Пояс и путь", шла речь о китайских инвестициях в Литву, в частности в ее портовую инфраструктуру. В ноябре 2018 года тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте посетила с официальным визитом Китай и встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином.