Косачев предупредил о последствиях размещения оружия третьих сил возле Крыма

Новости

Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 20:56
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 20:54
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 20:46
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 20:08
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 19:53
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 19:46
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 19:39
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 19:04
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 18:41
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 18:40
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 18:37
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 18:36
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 18:36
МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года 18:31
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса 18:23
Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 18:14
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 17:43
Минобороны к концу года получит 20 танков "Армата" 17:42
ЦИК отказал в регистрации списка партии "Российский общенародный союз" 17:34
У экс-сотрудника ФСБ обнаружили виллу в Италии за 4 млн евро 17:26
Латвия ввела режим ЧП на границе из-за наплыва мигрантов 17:14
Самые лихие дозаправки в воздухе собрали на видео 17:06
Вирусолог ждет роста заболеваемости коронавирусом в сентябре 16:58
Шойгу назвал самую страшную угрозу для России 16:58
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за грозы 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 20:14
Рубрика: Власть

Косачев предупредил о последствиях размещения оружия третьих сил возле Крыма

Текст: Дмитрий Гончарук
Оружие третьих сил на территории Украины только повысит градус напряженности в регионе, убежден заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины.

Фото: iStock
В Крыму оценили планы Украины получить от РФ репарации за полуостров

"Цитируемые в СМИ высказывания украинского "министра по виртуальным делам", то есть "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", каковых территорий вне пропаганды попросту не существует в природе, Алексея Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций", - сказал Косачев РИА Новости.

По его мнению, призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, Резников хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки.

"Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время", - добавил Константин Косачев.

Он полагает, что единственный способ снизить градус напряженности - не размещать новое оружие третьих сил, а умерить их военную активность у берегов российского Крыма.

"Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про "реинтеграцию оккупированных территорий". Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению", - заключил сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации