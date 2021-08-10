Косачев предупредил о последствиях размещения оружия третьих сил возле Крыма

Оружие третьих сил на территории Украины только повысит градус напряженности в регионе, убежден заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины.

"Цитируемые в СМИ высказывания украинского "министра по виртуальным делам", то есть "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", каковых территорий вне пропаганды попросту не существует в природе, Алексея Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций", - сказал Косачев РИА Новости.

По его мнению, призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, Резников хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки.

"Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время", - добавил Константин Косачев.

Он полагает, что единственный способ снизить градус напряженности - не размещать новое оружие третьих сил, а умерить их военную активность у берегов российского Крыма.

"Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про "реинтеграцию оккупированных территорий". Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению", - заключил сенатор.