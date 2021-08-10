В Норвегии растаявший горный ледник обнажил таинственное поселение

Международная команда ученых обнародовала текущие данные исследования, стартовавшего в 2011 году на большой высоте в Норвегии. Проведенное обследование территории, освободившейся из-за таяния горного ледника, позволило обнаружить остатки неизвестного поселения.

С кратким отчетом об исследовании можно ознакомиться на сайте Института Земли Колумбийского университета, сотрудники которого участвуют в проекте "Тайны льда" (Secrets of the Ice).

Речь идет об изучении ледника Лендбрин, который из-за жаркой погоды непрестанно тает с лета 2011 года. Если поначалу это явление привлекло внимание геологов и климатологов, то в последние годы на месте отступающего ледника активно работают археологи.

В предыдущие годы ледник обнажил множество различных артефактов, доказывающих, что в этих местах в эпоху викингов пролегала оживленная дорога. По ней перегоняли стада животных, по ней, вероятно, шли торговцы и путешественники. Это был незамерзающий проход, который чуть менее тысячи лет из-за похолодания все-таки превратился в ледник.

В этом году исследователи впервые рискнули пересечь перевал Лендбрин и выйти за его пределы. В ходе экспедиции они обнаружили остатки одежды и предметы домашнего обихода, сани и останки животных, а также другие артефакты времен викингов.

Однако на еще более любопытную находку их вывели древние пирамиды из камней. Они служили своего рода дорожными указателями. При помощи таких объектов была обозначена дорога через перевал. Пройдя по указателям вниз по склону холма, команда обнаружила несколько каменных фундаментов, на которых много веков назад стояли деревянные дома.

Радиоуглеродное датирование показало, что они были построены в период с 750 по 1150 годы нашей эры, то есть в эпоху викингов. Изучение письменных источников привело исследователей к выводу о том, что на месте нынешнего ледника стояло поселение. Народные легенды рассказывают о деревне, которая исчезла около тысячи лет назад.

Интересно, что письменные источники XVIII века рассказывают не только о древних домах на этом склоне холма, но и о домах, которые якобы стояли там еще 300 лет назад. В любом случае, продолжающий таять ледник раскрыл очередную свою тайну.

По словам археолога Ларса Пиле, руководителя проекта "Тайны льда", до сих пор мало что было известно о том, как викинги использовали эти высокогорные перевалы. Возможно, их основной целью был выпас скота, но ученые не сбрасывают со счетов гипотезы о развитой торговле и путешествиях.

"Артефакты, возникающие из тающего льда, являются новым и очень важным источником данных, проливающих свет на эти вопросы, - говорит Ларс Пиле. - Они показывают, что высокие горы южной Норвегии не были глухими отдаленными районами, лишенными контакта с внешним миром. На самом деле все как раз наоборот - свидетельства, собранные командой "Тайны льда", показывают, что древние люди, использовавшие эти перевалы, активно и широко контактировали с миром викингов".

В ходе раскопок в древних домах исследователи обнаружили древесный уголь, причем он находился в точности в центре каждого из раскопанных фундаментов. Это говорит о том, что дома были построены по типовому принципу, а очаги в них располагались именно в центре. Кстати, древесный уголь и помог точно датировать поселение.

Что касается других находок, то из них составлен уже довольно обширный список. Так, были найдены наконечники стрел железного и бронзового веков. Следов битв здесь не обнаружено, поэтому можно предположить, что охота в тот период времени все еще составляла важную часть жизни местных поселенцев, хотя они занимались и выращиванием сельскохозяйственных культур, и скотоводством. Также были найдены деревянные лыжи VIII века нашей эры с неповрежденными креплениями - сообщается, что это всего лишь вторая подобная находка в истории.