Литва лишит непривитых пособия по безработице

Министерство социальной защиты и труда Литвы представило правительству поправку к закону, которая предусматривает лишение пособия по безработице лиц, не сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

Поправка вступит в силу 1 октября, если ее одобрит парламент на осенней сессии. Местные политологи считают, что суровый закон будет принят, так как нынешняя правящая коалиция идет на самые жесткие меры в отношении антипрививочников.

Напомним, что ранее в Литве был принят паспорт возможностей, без которого лица, не сделавшие прививки, не имеют права с сентября посещать магазины, торговые центры, медицинские учреждения, салоны красоты, ездить на общественном транспорте, а работники ряда сфер деятельности подлежат отстранению от работы.

Соцмин Литвы предлагает лишать пособия по безработице не всех. Под исключение попадают переболевшие коронавирусом во второй раз, лица с медицинскими отводами от прививки.

Отметим, что в Литве пособия по безработице не получают граждане, которые лишились работы по причине пьянства или употребления наркотиков, а также те, кто сам нанес себе физические увечья или прикидывается больным.