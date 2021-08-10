Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций

Комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси, поручил выработать кабинету министров глава государства. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Александра Лукашенко, отвечая на вопрос БЕЛТА о том, какова реакция белорусского лидера относительно новых санкционных шагов, в частности со стороны США, Великобритании и Канады.

"Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - подтвердила пресс-секретарь.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РБ констатировали, что принятием новых санкций США, Великобритания и Канада "в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси".