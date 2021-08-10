Лукьянов: России не нужны посторонние свахи

На сайте ведущего американского журнала по внешней политике Foreign Affairs опубликована любопытная статья Чарльза Капчана, одного из наиболее вдумчивых представителей внешнеполитического сообщества. Автор предлагает "правильный способ развести Россию и Китай": советует, как Вашингтон должен помочь Москве "расторгнуть неудачный брак".

Идея присутствует с момента, как в США осознали, что по мере успехов рыночной экономики КНР трансформируется не в геополитического партнера, а в могущественного соперника. Уже администрация Барака Обамы взяла курс на сдерживание Пекина, при Трампе это стало навязчивой идеей. Байден линию предшественника не только не изменил, но сделал гораздо более последовательной. Соответственно, мысль о предотвращении сближения Китая с Россией появилась давно. Трамп собирался сделать отрыв Москвы от Пекина основой своей российской политики, но не сложилось. И вот новый заход.

Рекомендации Капчана не вполне вписываются в политику Байдена. Действующий президент подчеркивает, что Китай и Россия составляют основу того "несвободного" мира, который противостоит миру свободному и пытается его подорвать. На данном этапе задача Вашингтона - сплочение союзников, воссоздание "коллективного Запада" по модели холодной войны. Для этого нужен "коллективный Восток" и подобие идеологического конфликта. И администрация Байдена заинтересована не в разведении главных оппонентов, а, наоборот, в их консолидации - для убедительности угрозы.

Такая тактика исходит из того, что рано или поздно Россия и Китай, как две крупные державы в одном геополитическом пространстве, всё равно вступят в конфликт. Пока пусть потешатся. Но, с точки зрения Капчана, даже тактическое сближение Пекина и Москвы осложняет проведение американской политики. Поэтому следует обратить его вспять.

А это требует отказа от идеологического подхода - даже на словах: не ставить во главу угла противостояние демократий и автократий. Об этом Капчан и его маститый соавтор Ричард Хаас, глава Совета по международным отношениям, писали несколько месяцев назад в нашумевшей статье о новом "глобальном концерте". Мол, не надо никому ничего навязывать и требовать от стран соответствия либеральному стандарту, важных игроков принимаем такими, как они есть. Это, наверное, главный урок, который разумная часть истеблишмента извлекла из опыта XXI века.

Пекин не руководствуется целью системного оппонирования Москве, он ищет своей выгоды

Однако прикладные советы показывают, что американское политическое сознание мало подготовлено к "распределенному", не иерархическому миру. Автор полагает, что дрейф России к Китаю - вынужденный, связан с резким ухудшением отношений с США и Европой. Москва чувствует себя неуютно и ищет опору. Китай тут как тут, но Россия не может не понимать, что асимметрия будет нарастать, преимущество КНР увеличиваться, и исход один - либо зависимость, либо множащиеся конфликты. Чарльз Капчан полагает, что Вашингтон должен предложить Москве альтернативу - улучшение отношений, налаживание экономического и технологического сотрудничества, в том числе чтобы помочь России превратиться из сырьевой экономики в более современную. И тогда, по его мысли, Кремль, который и так опасается будущего китайского доминирования, перейдет на более гибкую политику.

То, что российско-китайские отношения не обещают гармонии на годы вперед, не сенсация. Между двумя огромными державами, не привыкшими поступаться интересами, противоречия неизбежны. Тем более что Китай на подъеме не только возможностей, но и самооценки. Что чревато избыточной заносчивостью. Здесь Капчан прав. В остальном схема не сработает.

Во-первых, степень недоверия между Россией и США не позволяет рассчитывать на серьезное геополитическое взаимодействие, опыт крайне негативный. Идея, что американцы помогут русским модернизироваться, кроме улыбки ничего вызвать не может. С какой бы стати такое делать на фоне острейшей международной конкуренции и отсутствия малейшей возможности, что Россия станет союзной Америке?

Во-вторых, российско-китайские противоречия в Евразии носили бы острый характер, если бы и Москва, и Пекин осуществляли экспансии и откровенно играли с нулевой суммой. Этого нет не из-за каких-то взаимных симпатий, а потому что обе страны всё больше поворачиваются к решению собственных проблем и поддержанию внутренней стабильности. Приводимые Капчаном примеры - активность Китая на Ближнем Востоке, в Центральной Азии или Арктике - могут не соответствовать задачам России, но Пекин не руководствуется целью системного оппонирования Москве, он ищет своей выгоды. В отличие от политики оппонирования Вашингтона.

Степень недоверия между Россией и США не позволяет рассчитывать на серьезное геополитическое взаимодействие

Наконец, Капчан упирает на то, что Россия сама осознает пагубность ориентации на КНР и захочет сменить курс. Но если смотреть на обсуждаемую проблему беспристрастно, непонятно, почему Москва должна захотеть ухудшать отношения с главным соседом, растущую мощь которого никто не отрицает, обращаясь к стране, расположенной далеко, находящейся на стадии целенаправленного "сжатия" и мобилизации для своей очень специфической повестки. Тем более помятуя, что история отношений между Россией и США остро конфликтна? Поиск тонкой системы балансов - задача понятная и необходимая. Но сдвиг России в сторону США, которые выступают главным оппонентом наиболее важного для Москвы соседа и партнера Китая - в чем тут рациональность? Для расторжения и заключения браков, пользуясь метафорой Капчана, России не должны требоваться посторонние свахи.