МЭР: Экономика России восстанавливается

Восстановительный рост экономики РФ продлится в июле и августе, но первые признаки его завершения уже появились. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) во вторник в Великом Новгороде.

"По итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается. Начинает заканчиваться - пока мы еще будем расти - и июль, и август и так далее, но вопрос, который нас беспокоит - дальнейшие темпы роста", - цитирует министра "Интерфакс".

Решетников добавил, что сейчас для экономики важен переход к траектории роста темпами не меньше 3%. Этот рост будет основан на инвестициях, на экспорте, на стабильном внутреннем спросе.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в I полугодии 2021 года составил 4,6% по сравнению с I полугодием 2020 года.